Разделы

ПО Софт Цифровизация Электроника
|

Вышла новая версия отечественного инструмента для проектирования электроники «Макс.EDA»

Компания «Цифровая мануфактура» сообщила о релизе отечественного инструмента для проектирования электроники «Макс.EDA» версии 1.3.

«Макс.EDA» продолжает развиваться в направлении оптимизации рабочего процесса инженеров-электронщиков, предлагая решение полного цикла разработки электронных устройств: от электрической схемы до готовой трёхмерной модели платы с поддержкой форматов STEP-компонентов.

Ключевые особенности версии 1.3: обновленный редактор схем: открывает возможности создания многолистовых схем; предоставляет пользователю возможность управлять синхронизацией данных между схемой и платой; упрощает навигацию по компонентам, их поиск при работе в режиме схема-плата; обновленный редактор плат позволяет создавать платы с более сложным контуром; формировать внутренние вырезы; управлять структурой слоев, добавлять новые, задавать их материалы и физические параметры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

В России МЧС испытала БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/