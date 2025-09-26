«Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс»

Компания «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию своего флагманского продукта - системы автоматизированного проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем САПР «Макс». Об этом CNews сообщили представители ОКБ «Аэрокосмические Системы».

Основные нововведения версии 3.38.0

С помощью API (Application Programming Interface) открываются возможности для интеграции со сторонними сервисами и приложениями. Поддерживается разработка плагинов на следующих технологиях: .NET 8.0, .NET Framework 4.8, Java JDK 1.8. Заказчики смогут создавать дополнительные модули и плагины, расширяющие возможности САПР «Макс». Пользователи получат возможность адаптировать САПР «Макс» под собственные нужды, автоматизируя процесс проектирования.

Интеграционное решение с IPS Search (Разработчик ОДО «Интермех») обеспечит выполнение передачи данных о составе изделия и конструкторской документации, разработанной в САПР «Макс», позволяя автоматизировать процесс внесения изменений в проектную документацию на всех этапах жизненного цикла изделия. Новое решение направлено на применение в областях вертолетостроения, железнодорожного транспорта и крупнейших игроков ОПК.

Наборные соединители являются важным элементом современной электротехники, широко применяемым в отраслях автомобилестроения и проектирования железнодорожного транспорта. Новая функциональность позволяет формировать конфигурацию наборного соединителя в момент проектирования в соответствии с задачами, решаемыми конструктором. При этом САПР «Макс» автоматически подберет контакты соединителя и изоляционные материалы (уплотнители), соответствующие сечению подключаемого провода, а в незадействованные контакты - автоматически подберет требуемый типоразмер уплотнительной заглушки.

Расширена функциональность автоматического подбора типоразмеров изолирующих и защитных материалов (плетенки, трубки и т.д.) для пучков проводов и сегментов жгута, позволяющая существенно снизить трудоемкость и упростить работу конструктора.

Дополнены алгоритмы расчета массы материалов вспомогательных элементов (лент, оплетки, герметика и др.) с учетом физических и конструктивных особенностей материалов, что позволяет повысить точность расчета массы изделия в целом.

Расширена функциональность по автоматическому подбору типоразмера кабельных бирок в зависимости от диаметра сегмента жгута, а также серии материала, допустимого к применению.