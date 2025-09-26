Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intermech IPS Intermech Professional Solutions
УПОМИНАНИЯ
Intermech и организации, системы, технологии, персоны:
|Акрон ГК - Acron 60 2
|Локотех Сервис - ТМХ Сервис 14 1
|ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 17 1
|Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
|ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153567 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 1
|Беларусь - Белоруссия 5960 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.