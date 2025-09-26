Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Intermech IPS Intermech Professional Solutions


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс» 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота 1
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Intermech и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ 2 2
Intermech - Интермех НПП 23 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Омега 85 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
IBM - International Business Machines Corp 9509 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Microsoft Corporation 25064 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 1
SAP SE 5391 1
Oracle Corporation 6808 1
Dassault Systemes 222 1
Top Systems - Топ Системы 74 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 423 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Акрон ГК - Acron 60 2
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 14 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 17 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55501 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 218 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7108 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2939 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 449 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 415 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6842 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
Трассирование - Трассировка 73 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 413 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12753 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2311 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 353 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 463 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 160 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1275 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3992 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1556 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 857 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1838 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9915 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1236 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13131 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33137 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3440 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1486 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 2
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
Top Systems T-Flex CAD VR 4 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
CSoft Model Studio CS 16 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Aspen Mtell 5 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Autodesk AutoCAD 350 1
Siemens Teamcenter 67 1
Гаранин Евгений 50 1
Лобачев Константин 4 1
Колосовский Андрей 3 1
Хомяков Сергей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9810 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8189 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7829 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
Паспорт - Паспортные данные 2689 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4242 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1318 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще