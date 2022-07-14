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В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях

В топливной компании Росатома ТВЭЛ запустили в эксплуатацию единую систему управления данными об изделиях дивизиона – PDM ТК (Product Data Management).

Система обеспечит цифровизацию совместной работы научных, экспериментальных, конструкторских и технологических подразделений предприятий топливной компании, а также процессов разработки и управления технической документацией с возможностью ее передачи в ERP-систему для использования при планировании производства. Таким образом, все пользователи независимо от предприятия будут иметь доступ к единой информации о разрабатываемых и выпускаемых изделиях.

Единая PDM реализована на усовершенствованной импортонезависимой программной платформе технической подготовки производства IPS (Intermech Professional Solutions) посредством централизации действующих в дивизионе автоматизированных систем управления конструкторской и технологической подготовкой производства (АСУ КТПП).

Первыми к дивизиональной системе присоединились 1,2 тыс. сотрудников ТВЭЛ, МСЗ, ЧМЗ, ВНИИНМ, НЗХК, «НЗХК-инструмент». Планируется, что в 2023-2024 гг. система постепенно объединит 16 предприятий топливной компании.

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«Уже сегодня ТВЭЛ имеет одну из самых крупных инсталляций PDM в «Росатоме», поэтому следующим шагом стало создание единой системы управления данными об изделиях для топливной компании. Введенная в эксплуатацию PDM ТК позволит создать виртуальную рабочую среду для сотрудников и обеспечить их взаимодействие над совместными проектами независимо от принадлежности к той или иной организации топливного дивизиона. Это еще один пример повышения эффективности наших производственных процессов за счет новых цифровых решений», – отметил директор по цифровизации ТВЭЛ Евгений Гаранин.

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