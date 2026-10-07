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Росатом ТВЭЛ Элемаш МСЗ Машиностроительный завод (Электросталь)

СОБЫТИЯ

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07.10.2026 Россия начинает замещать импорт редкоземельных магнитов. Готовится к запуску крупное производство на отечественных редкоземах 1
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
04.12.2012 Полиция задержала скиммеров, воровавших деньги с карт «Сбербанка». ВИДЕО 1
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM 1
17.12.2007 Автоматизированы очередные этапы изготовления ядерного топлива 5
18.12.2006 Изготовлена опытная партия топлива для первой плавучей АЭС 2
18.12.2006 Изготовлена опытная партия топлива для первой плавучей АЭС 2
05.06.2006 Россия освоила выпуск усовершенствованных ТВЭЛов 2
05.06.2006 Россия освоила выпуск усовершенствованных ТВЭЛов 2
26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ 3

Публикаций - 15, упоминаний - 25

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 5
9710 3
Oracle Corporation 7110 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 3
Microsoft Corporation 25879 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 616 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 2
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 975 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 1
SAP SE 5630 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3197 1
Крок - Croc 1971 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
Nginx - Энджайникс 211 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 1
OpenText 241 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Системы документооборота 523 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 188 7
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 11 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9067 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 2
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 10 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
ГПБ - Газпромбанк 1293 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2376 14
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 36 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4032 1
Федеральное казначейство России 1957 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 5
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Microsoft Windows 17022 1
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1843 1
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Телков Алексей 45 1
Гаранин Евгений 53 1
Рыбалкин Александр 1 1
Андриенко Виктория 3 1
Панченко Михаил 9 1
Булавинов Дмитрий 3 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 284 1
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