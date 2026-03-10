Разделы

Intermech IPS PLM Intermech Professional Solutions


IPS PLM (Intermech Professional Solutions) — платформа для управления инженерными и производственными данными предприятий. Решение обеспечивает единое информационное пространство для конструкторских, технологических и производственных подразделений, поддерживает управление изменениями, документооборот и планирование производства.

10.03.2026 Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением 1
28.10.2025 Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro 2
26.09.2025 «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс» 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота 1
14.07.2022 В ТВЭЛ запустили единую систему управления данными об изделиях 1

Intermech и организации, системы, технологии, персоны:

Intermech - Интермех НПП 25 4
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ - Новгородский ГИАП - Новгородский проектный институт азотной промышленности 3 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
SAP SE 5474 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Microsoft Corporation 25374 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Oracle Corporation 6914 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 445 1
Dassault Systemes 223 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 55 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Омега 87 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 511 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
Акрон ГК - Acron 61 2
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 1
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 17 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5113 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3026 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58047 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 229 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2447 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7403 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1923 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 455 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23504 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4170 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 430 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 173 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10195 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 929 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2708 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4759 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12478 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1594 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6320 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74377 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1568 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3592 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34273 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1397 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 483 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 368 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2380 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 506 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1337 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13166 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 201 1
Трассирование - Трассировка 75 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15047 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11659 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 15 2
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 46 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
GE SmartSignal 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 892 1
Нанософт - nanoCAD 123 1
CSoft Model Studio CS 24 1
Oracle Java Development Kit - JDK 201 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Autodesk AutoCAD 365 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 253 1
Aspen Mtell 5 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 38 1
Siemens Teamcenter 69 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 37 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 10 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Колосовский Андрей 3 2
Макеенко Сергей 1 1
Хомяков Сергей 62 1
Гаранин Евгений 51 1
Лобачев Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159294 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46277 1
Беларусь - Белоруссия 6104 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10603 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32172 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 674 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4358 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1379 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20543 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55368 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8424 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8252 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
