Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интермех», разработчик платформы управления инженерными данными IPS PLM, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified (версии 16) и IPS PLM v9.

IPS PLM (Intermech Professional Solutions) — платформа для управления инженерными и производственными данными предприятий. Решение обеспечивает единое информационное пространство для конструкторских, технологических и производственных подразделений, поддерживает управление изменениями, документооборот и планирование производства.

IPS PLM зарегистрирована в реестре ПО ЕАЭС, сертифицирована ФСТЭК РФ и допущена к использованию на объектах КИИ РФ, что подтверждает высокий уровень безопасности и надежности системы.

Совместимость с Postgres Pro расширяет возможности внедрения IPS PLM на полностью отечественной технологической базе данных и обеспечивает соответствие современным требованиям импортонезависимости.

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события
Спецпроект

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

«Сертификация совместимости IPS PLM с Postgres Pro — важный шаг в развитии нашего продукта и расширении возможностей его внедрения. Мы видим растущий запрос на использование отечественных ИТ-решений и стремимся обеспечить заказчикам полную технологическую независимость», — отметил Сергей Макеенко, генеральный директор компании «Интермех».

