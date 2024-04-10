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«НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон»

«НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон».

Сегодня проектировщики научно-проектного центра используют новые инструменты информационного моделирования, а BIM-менеджеры — адаптируют вертикальные решения ModelStudio CS на базе nanoCAD под регламенты организации и требования нормативно-правовой документации, разрабатывают библиотеки 3D-компонентов для создания информационной модели.

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Кроме того, создана среда общих данных (CDE) с правами доступа, которая получила двустороннюю интеграцию с корпоративной PDM-системой IPS Search и ERP-системой ИСА группы «Акрон». В среде общих данных организована междисциплинарная работа отделов на базе решения CadLib. Разработанные ранее информационные модели конвертируют под специфику нового программного обеспечения.

Генеральный директор НПЦ «Акрон инжиниринг» Андрей Колосовский отметил: «Мы продолжаем внедрять технологии информационного моделирования на всех жизненных циклах проекта, что обеспечивает слаженную работу как внутри организации, так и при работе с субподрядными организациями и компаниями, осуществляющими СМР».

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