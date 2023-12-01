Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов

Российская отрасль железнодорожного машиностроения, использующая оставшееся без поддержки ПО от Siemens, GE, PTC и др., после 2028 г. сможет полностью перейти на российские продукты. Общая стоимость одобренных проектов по импортозамещению ПО для данной отрасли составляет 10,6 млрд руб.

Разработчики российских поездов переходят на отечественное ПО

Российская отрасль железнодорожного машиностроения (ЖДМ) в 2025-26 гг. начнет избавлять от иностранное ПО, которое в настоящее время работает без технической поддержки. Об этом эксперт ИЦК (индустриальный центр компетенций) ЖДМ Константин Лобачев рассказал в ходе демодня ИЦК.

Российские продукты, созданные для замены разработок иностранных вендоров, в 2026 г. войдут в промышленную эксплуатацию и будут включены в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных. Полный переход на отечественные решения состоится после 2028 г. – это будет зависеть от готовности российских аппаратных платформ и операционных систем.

Ответственный секретарь ИЦК ЖДМ Сергей Хомяков сообщил, что центр компетенций в 2022 г. получил 11 заявок на разработку продуктов общей стоимостью 10,6 млрд руб., которые получили статус особо значимых проектов (ОЗП). Из них были одобрены четыре проекта общей стоимостью 8,3 млрд руб. Государство в лице Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) выделит на софинансирование данных проектов 1,07 млрд руб.

«Умная диагностика»

Один из таких проектов – «Умная диагностика» (Smart Diagnostic), заказчиком которого выступает «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»), исполнителем – «Клевер Групп». Стоимость разработки составляет 1,25 млрд руб, из них РФРИТ выделит 72% (900 млн руб.) ПО относится к классу DSS (средства поддержки принятия решений).

Фото: Kandinsky Красивый поезд в представлении нейросети Kandinsky

Иностранные продукты и в данной сфере разрабатывают Siemens (Anomaly Monitor), Aveva (Predictive Analytics), General Electric (GE, продукты Predix и SmartSignal), Aspentech Mtell и PTC. Российский продукт разрабатывает госкорпорация «Росатом» («Атом Майнд»), также схожий функционал имеют продукты «Цифровой формуляр», «IPS Интермех» и Maxima.

ПО «Умное диагностика» технический контроль, анализ и прогнозирование состояния установок подвижного состава. Продукт предназначен для повышения надежности и бесперебойности работы производства, а также для оптимизации процессов технического и профилактического обслуживания оборудования с планомерным переходом на обслуживание по фактическому состоянию.

«Цифровой формуляр изделия»

Другой проект – «Цифровой формуляр (паспорт) изделия». Заказчиком выступает «ЛокоТех-Сервис», исполнителем – «КонтропТуГоу.ру». Стоимость разработки составляет 250 млн руб., из них РФРИТ выделит 67% (167 млн руб.). ПО относится к классам PLM (средства управления жизненным циклом) и EMDS. Иностранными продуктами в данной сфере являются Siemens Teamcenter, Active Integration и PTC Wondchil, российскими - «IPS Интермех», «Цифровой формуляр» и Maxima.

Продукт «Цифровой формуляр изделия» предназначен для обеспечения защиты производственного потенциала и повышения качества продукции за счет создания децентрализованного защищенного хранилища и среды безопасного обмена данными по жизненному циклу изделий между верифицированными участниками платформы на основе технологии блокчейн. Внедрение данного ПО приведет к созданию единого информационного пространства для всех участников жизненного цикла локомотивов и локомотивного оборудования, обеспечивающее сокращение дефектов продукции, ускорение проектирования, сокращение количества разногласий по качеству комплектующих, работ и эксплуатации.

«1D-проектирование» и «Управление требованиями»

Еще по двум проектам исполнители пока не определены. Один из таких проектов – «1D-проектирование», его заказчиком выступает «Метровагонмаш». ПО относится к классу CAE (система обеспечения инженерных расчетов). Иностранными продуктами в данной сфере являются Siemens (Teamcenter и Amesim), Ansys Twin Builder, Dassault Dymola и Matlab. Российский продукт разрабатывает «ТОП Системы» (T-Flex VR), также схожий функционал имеет продукты Smart Diagnostic и Cyberstudio.

ПО «1D-проектирование» предназначено для обеспечения сокращения сроков и затрат на выпуск новых и модернизацию существующих изделий. Продукт является межотраслевым решением для инженерных центров ведущих машиностроительных предприятий.

Второй продукт – «Управление требованиями». Его заказчиком выступает «Трансмашхолдинг». ПО относится к классу PLM. Иностранные продукты в данной сфере разрабатывают Siemens, GE и GAVA. Российские продукты разрабатывают «Аскон» (ПО «Лоцман») и «ТОП Системы» (T-Flex RM), также схожий функционал имеют продукты «IPS Интермех», Cyberstudio и Norma CS.

Предполагается разработать отечественную автоматизированную систему управления требования (включая процессы проектирования под заданную себестоимость), облегчающую сбор, трассировку, анализ изменений информации и управление ими.

Общая стоимость проектов 1D и «Управление требованиями» составляет 6,8 млрд руб., проекты планируется финансировать полностью за счет средств заказчиков. Об продукта планируется использовать для обеспечения автоматизации производства и создания единой цифровой платформы на пилотном проекте разработки поезда метро «Москва 2024».

Другие проекты в области импортозамещения ПО для ж/д машиностроения

В 2023 г. ИЦК ЖДМ получило 11 заявок на реализацию проектов на общую сумму 4 млрд руб. Из них было одобрено 6 заявок на общую сумму 2,3 млрд руб. Из них три проекта связаны с кастомизацией ПО T-Flex («Цифровой двойник путевой ж/д техники», «Рабочие центры по производству путевой ж/д техники» и «Доработка и внедрение корпоративной среды для управления жизненным циклом изделия»).

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Остальные проекты связаны с внедрением следующего ПО: «Кодекс» («Система автоматизации технологической подготовки производства»), «Аскон» («Система управления данными об изделии продукции вагоностроения») и «Омега» («Внедрение APS и элементов MES»). То есть всего общая стоимость одобренных проектов составляет 10,6 млрд руб.

В дорожной карте Новое индустриальное ПО», подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию, говорится еще о ряде проектов в сфере ЖДМ. «Трансмашхолдинг» реализует проекты «Распределенное защищенное хранилище и среда доверенного обмена данными по жизненному циклу изделия», «Единая система экологического мониторинга предприятия» и «Система мониторинга, диагностики и предиктивной аналитики для станков с ЧПУ, производственных линий и энергетического оборудования».

«Тулажелдормаш» реализует проекты «Цифровое проектирование систем, математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия/продукции» (иностранные аналоги – Siemens, IBM, GE, Dassault и AutoCad), «Ведение баз данных для последующего использования в процессе проектирования, производства и логистики» и «Автоматизация разработки технологических процессов в производстве» (иностранные аналоги – SAP, Oracle и Microsoft).