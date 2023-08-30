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PDM Product Data Management Управления данными об изделии СУИД система управления инженерными данными


  • Система управления инженерными данными — платформа, содержащая документальное описание объекта и всех его изменений на протяжении всего жизненного цикла. Система позволяет создать структурированную объектную модель промышленного актива, объединяющую в одном месте весь пул 1D/2D/3D/4D информации о каждом компоненте объекта. Таким образом в системе создается связанная модель различных данных, описывающих объект с различных аспектов. Ключевое преимущество системы управления инженерными данными — это связанность информации. Функциональные возможности системы включают в себя управление НСИ, объектной моделью, архивом технической документации, схемами и чертежами, цифровыми информационными моделями, а также паспортизацию объектов управления, взаимодействие с подрядчиками по входному контролю передаваемой документации, отчеты и другие функции.
  • PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия

30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечить взаимосвязь в инфраструктуре предприятия между осно
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота

В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит
01.12.2022 Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы

к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне д
27.07.2021 Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM

В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У пред
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

систем управления мастер-данными. Практически на всех современных предприятиях есть системы класса PDM (Product Data Management) и ERP (Enterprise Resource Planning). Можно легко вести справоч
21.02.2014 «Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional

В компании «Сибгипротранс» внедрена PDM-система Autodesk Vault Professional с пакетом адаптации DarkStream, разработанным партнер
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM

Компания Appius сообщила о внедрении решения «1С:PDM Управление инженерными данными» компанией «Наука» с целью автоматизации технологической п
25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault

olution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по локализации PDM Vault в конструкторско-технологической подготовке производства (КТПП) с помощью САПР технологических процессов Timeline. В рамках нового технологического процесса PDM Vault реализует
13.10.2011 Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем

решений на платформе «1С:Предприятие», выпустила готовое программное решение: ERP-компонент для «1С:PDM» — модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем. ERP-компонент представляет собой средс
05.10.2011 «Дальрыбтехцентр» внедряет систему управления инженерными данными «1С:PDM»

Компания Appius сообщила о том, что «Дальрыбтехцентр», специализирующийся на разработке и изготовлении рыбообрабатывающего оборудования и его ремонте, выбрал решение «1С:PDM Управление инженерными данными» для повышения эффективности процесса подготовки производства. На данный момент на предприятии «Дальрыбтехцентр» конструкторский и технологический отделы сост
23.09.2011 «Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill

ча: обеспечить предприятие системой, которая была бы единой с системой автоматизированного производства (САПР) и могла бы быть интегрирована в любые ECAD-системы. Для решения этой задачи была выбрана PDM-система Windchill компании РТС (Parametric Technology Corporation), которая позволяет производить адаптацию силами специалистов самого предприятия, говорится в сообщении «Ирисофт». На текущ
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill

ерно-консалтинговая компания «Ирисофт», специализирующаяся на построении комплексных CAD/CAM/CAE- и PDM/PLM-решений, завершила проект по внедрению PDM-системы в компании ИНТА — российско
30.01.2009 «Звезда-Энергетика» автоматизировала управление инженерными данными

оворя, в этом проекте нам удалось совместить машиностроительную и строительную конфигурации в одной PDM-системе». Внедрение флагманских решений «Аскон» в составе CAD-системы «Компас-3D», САПР Т
19.11.2008 «Воздухотехника» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8»

ециалистами производителя систем вентиляции и кондиционирования «Воздухотехника» внедрили решения «1С:Управление производственным предприятием 8» для поддержки управления и учета и «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) для автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства и ведения заказов. Внедрение новой информационной систе
19.09.2008 1С:PDM внедрили в Киевском «Электротехническом заводе»

ую эксплуатацию системы управления конструкторской документацией на базе решения «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). В ходе проекта была решена задача интегр
03.07.2008 Завод «Светотехника» управляет инженерными данными вместе с «1С:Предприятием 8»

ений на платформе «1С:Предприятие 8», успешно завершила проект внедрения системы «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM) на Лихославльском заводе «Светотехника».

26.02.2008 Siemens внедрит PDM-систему в концерне Volkswagen

циклом изделия, объявила о том, что концерн Volkswagen сделал крупный заказ на поставку и внедрение PDM-системы Teamcenter. Приняв решение о внедрении Teamcenter, крупнейший европейский автопро
18.06.2007 «1С-Рарус НН» и АППИУС продвигают решение для производственных предприятий

В июне 2007 года ВЦ «1С-Рарус НН» и компания АППИУС заключили партнерское соглашение о совместном продвижении в нижегородском регионе программного решения «1С:PDM Управление инженерными данными», разработанного на технологической платформе «1С:Предприятие 8». Решение предназначено специально для автоматизации машиностроительных и приборостроительных

01.03.2007 Разработан новый учебный курс по внедрению PDM-систем

аботан и апробирован новый учебный курс «Технологии внедрения систем управления данными об изделии (PDM)». В рамках курса слушатели знакомятся с технологиями развертывания на предприятии автома
27.12.2006 Appius-PDM получает сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"

Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» получил программный продукт Appius-PDM, разработанный и тиражируемый фирмой Appius и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде «1С:Предприятие 8.0». Система Appius-PDM предназначена для управл
13.11.2006 "Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию

На ОАО «Торжокском вагоностроительном заводе» («ТорВЗ») внедрена система управления инженерными данными Appius-PDM на платформе «1С:Предприятие 8.0». Эта конфигурация дополнила систему «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в области конструкторско-технологической подготовки производства (КТП
25.10.2006 "ЭСТО-Вакуум" автоматизирует формирование заказов

рме «1С:Предприятие 8.0»: «1С:Управление торговлей» и системы управления инженерными данными Appius-PDM. Новое ПО автоматизировало весь процесс формирования заказа на комплектующие изделия от с
14.09.2006 В "Промконтроллер" внедрили Appius-PDM

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии ПК «Промконтроллер». Результатом внедрения стала полная автоматизация на платформе 1С:Предприятие 8.0 контура конструкторско-технологической подготовки пр
17.03.2006 НПП "Доза" внедрило систему управления данными

Компания Appius закончила внедрение системы управления инженерными данными Appius-PDM на приборостроительном предприятии «НПП «Доза». «НПП «Доза» является производителем и пос
10.03.2006 "Лоция Софт" и "СофтИнформ" представили совместный продукт

Компании "Лоция Софт" и "СофтИнформ" представляют совместный продукт Lotsia PDM Plus с модулем полнотекстового поиска SearchInform Server. Это PDM-система со встр
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

распределенными проектными группами, архивными системами, средствами организации групповой работы, PDM-системами и пр. Недостаток подобного подхода состоит в сложности интеграции, внедрения и

31.05.1999 Motiva Software разработала TDM/PDM-систему управления документооборотом DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice

Компания EMT R, авторизованный системный центр Autodesk, представила TDM/PDM-систему управления документооборотом Motiva DesignGroup 2.0 на платформе Microsoft BackOffice. Ее разработчиком стала американская фирма Motiva Software Corporation, Microsoft Solutions

Публикаций - 196, упоминаний - 263

PDM и организации, системы, технологии, персоны:

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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