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Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM

В системе управления производством «Галактика АММ» реализован функционал PDM в части ведения архива и управления изменениями конструкторской документации (КД). У предприятий появилась возможность вести в системе «Галактика AMM» конструкторские документы в соответствии с комплектом документации на продукцию (чертежи, ведомости и др.), отслеживать и управлять изменениями в КД. Также в системе доступно хранение электронных чертежей, моделей деталей и изделий из CAD-систем.

Теперь в «Галактика AMM» в соответствии с конструкторской документацией можно получать актуальные данные о составе изделия, технологии его производства, вплоть до возможности вывода спецификаций, чертежей, моделей на рабочих местах исполнителей в производстве.

Особенно актуальна новая функциональность PDM для предприятий, у которых отсутствуют собственные конструкторские подразделения. Например, если КБ являются внешними (сторонними) или представлены отдельными юридическими лицами в рамках холдинга. В таких случаях нет необходимости в затратах на внедрение классического PDM, но есть потребность вести архив КД, а также отслеживать изменения КД и связь с технологическими документами, производством.

PDM-решение доступно пользователям как часть модуля «Управление данными об изделии» «Галактики AMM» и может применяться на предприятиях, уже ранее реализовавших цифровизацию производственного процесса или только приступающих к внедрению системы, – отметил руководитель дирекции производственных решений корпорации «Галактика» Денис Лямшев. – Также новая функциональность может эффективно использоваться и как самостоятельное решение в тех организациях, которые пока еще не внедрили у себя PDM-систему».

Ключевыми пользователями «Галактика АММ» являются предприятия машиностроения (в том числе приборостроения, авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронное и радиотехническое производства и т.д.) и металлообработки. Функционал PDM применим на предприятиях, у которых конструкторская и технологическая документация сформирована и используется в соответствии с ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и ЕСТД (Единая система технологической документации).

Владимир Бахур

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