Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы

Специалисты внедренческого центра «Раздолье» создали дополнительный модуль к программе «1С:ERP Управление предприятием 2». Разработка заменяет отдельные функции классической PDM-системы. Для работы некоторых предприятий машиностроения этого набора может быть вполне достаточно, считают представители компании. Об этом CNews сообщили представители центра «Раздолье».

«На многих машиностроительных предприятиях до сих пор не используются полноценные PDM-системы, – сказал руководитель ВЦ «Раздолье» Евгений Грибков. – Иногда такие программы уже куплены, но остаются «лежать на полках» из-за сложностей внедрения и его длительных сроков. Дополнительной сложностью внедрения становятся проблемы их интеграции с ERP-системой. Причин много, а результат один – в России много предприятий, которые ведут конструкторско-технологическую подготовку (КТПП) в неприспособленных для этого программах, например, в Exсel. Наши специалисты подошли к решению этой проблемы наиболее простым способом: вместо того, чтобы разрабатывать более удобный аналог PDM-системы, создали разработку, которая представляет собой не отдельную программу, а подсистему, которая уже «зашита» в “1С:ERP”. В разработке созданы автоматизированные рабочие места (АРМы) для конструктора, технолога, нормировщика, обеспечена связь с производством».

Функциональность у разработки – самая необходимая, убраны всe «фишки» больших систем, а потому и в освоении инструмент – проще и легче. При этом автоматизированные рабочие места позволяют решать специалистам целый ряд профессиональных задач.

В частности, на рабочем месте конструктора наглядно представлена электронная структура изделия в виде «дерева» со строго выстроенной иерархией изделий, деталей. Здесь же представлена и спецификация в терминах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и тут же – «дерево» ревизий (как ревизий изменений, так и ревизий исполнений) по изделию, по которому можно проследить каждое внесенное изменение и его исполнение по времени. Все данные об изменениях фиксируются, сохраняются и строго упорядочены. Конструкторы могут прикреплять к документации – 3D-изображения, сканы чертежей и других значимых документов, которые смогут открывать специалисты, работающие в цехах производства, чтобы лучше понять особенности конструкции.

Технолог на своем рабочем месте может разрабатывать техпроцесс в соответствии с ЕСТД (Единым стандартом технологической документации) и формировать маршрутные карты. А нормировщику система позволяет хранить информацию о нормах рабочего времени и указывать ее в техпроцессах.

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Загрузка данных в систему может происходить из Excel, CAD-cистем, ресурсных спецификаций в «1С:ERP». Прямо в системе можно проводить быстрые согласования спецификаций и техпроцессов. С помощью системы «Извещений об изменениях» информация о принятых изменениях моментально поступает из КБ на производство. Система фиксирует факт ознакомления специалистов цеха с нововведениями.

«Мы не говорим о разработке как о решении, которое подойдет всем или заменит полновесные PDM-продукты, но можем смело утверждать, что для многих компаний, использование нашей разработки вместе с “1С:ERP” поможет быстро закрыть вопрос с базовой автоматизацией КТПП, – отметил Евгений Грибков. – Наша практика это уже подтверждает.