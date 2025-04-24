Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)

Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

VIGO — это производитель мебели для ванных комнат. В 2021 г. компания начала стратегию по цифровизации. Одним из проектов которой является внедрение PLM/PDM.

PLM — это группа процессов управления всем жизненным циклом продукта, от его создания и проектирования до производства и эксплуатации. PLM-процессы позволяют организовать совместную работу конструкторов, технологов, дизайнеров, производственников, маркетологов и других специалистов работающих с продуктом.

PDM — это часть PLM, сосредоточенная на управлении инженерными данными, включая CAD-модели, чертежи, спецификации и документацию. PDM-система обеспечивает централизованное хранилище данных, контроль доступа, управление версиями и совместную работу над инженерными файлами.

PLM/PDM-процессы реализованы на базе отечественной Low-code платформы вендора ELMA для автоматизации бизнес-процессов. Благодаря процессному «движку» подходит для автоматизации процессов разного уровня.

Процессы интегрированы со следующими системами заказчика: «Базис» — комплекс CAD/CAM-систем; CutRite, WoodWop, GibLab — технологические системы оптимизации производственных операций; «1С.ERP»; WMS.

«PLM/PDM является основой любого производственного предприятия, которое нацелено на цифровизацию. Этот блок процессов очень трудный для внедрения в компании. Он требует, помимо внедрения самой информационной системы еще и повышения уровня зрелости персонала и перехода в новую культуру содержания и работы с данными о продукте. Только после завершения данного блока можно начинать автоматизацию уровня MES», — сказал Павел Морозов, директор БОАС.

«Система ICAMES имеет великолепные интеграционные возможности, что позволяет подключать ее к разному прикладному программному обеспечению. Это позволяет снизить издержки и ошибки в ручной/файловой передаче информации между разными службами. Например справочник сырьевых материалов и компонентов един во всех системах. Когда элемент создается или изменяется в “мастер” системе, он сразу создается и меняется во всех остальных системах. Бухгалтерия, снабженцы, конструкторы, технологи и другие службы пользуются единой информацией, синхронизированной во всех системах предприятия», — сказал Сергей Леванисов, архитектор ICAMES.

«ELMA создает свои решения без привязки к отраслевой специфике и наши продукты являются универсальными. Это позволяет компаниям расширять функционал на одной платформе и автоматизировать не только производство, но и сопутствующие направления своей деятельности, такие как документооборот, CRM и клиентский сервис и иные бизнес-процессы. Мы рады, что благодаря партнерству с “БОАС” на нашей платформе получается реализовывать успешные проекты, учитывающие специфику производственных компаний», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.

«Мы уже давно сотрудничаем с компанией БОАС. Проект по автоматизации PLM процессов, был сложный. Нам пришлось по ходу проекта многое переосмыслить, по иному организовать процессы, научиться по новому смотреть на данные, обучить сотрудников, подтянуть сопутствующие процессы до уровня цифрового PLM. Компания БОАС всегда проявляла гибкость, по ходу проекта менялось содержание, методы внедрения и принципы работы проектных команд», — заявила Лидия Макарова, руководитель проекта компании «ВИГО».

«На сегодняшний день цифровизация производства в России очень востребована. По данным статистики, сейчас она достигает всего лишь 52%. Я вижу потребности многих компаний в производственной автоматизации. И считаю, что успеха достигают те, кто смог внутри трансформировать свою внутреннюю команду и организовать работу в новой цифровой среде», — отметил Филипп Гужавин, продукт-менеджер по автоматизации компании «БОАС».