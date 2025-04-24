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Леванисов Сергей



24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) 1
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Леванисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

BOAS - БОАС 5 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 232 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
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OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 13 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2213 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 341 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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