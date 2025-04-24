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Леванисов Сергей
|24.04.2025
|Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) 1
|20.11.2024
|На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 1
Леванисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Долженкова Наталья 18 2
|Морозов Павел 27 1
|Кузьмин Михаил 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
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