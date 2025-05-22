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Индексная книга (каталог) CNews*
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OEE Overall Equipment Effectiveness Анализ эффективности загрузки оборудования


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства 1
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 2
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
17.06.2024 В России создано ПО для диагностики опасных промышленных объектов с помощью смартфона 1
13.05.2024 Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 2
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии 2
12.10.2020 «Сименс» анонсировала новую концепцию Industrial Edge 1
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights 1
30.05.2017 PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing 1
30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР 2
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования 2
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 1
05.02.2007 НК Neste Oil выбрала IFS Applications 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

OEE и организации, системы, технологии, персоны:

8461 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
UIPath 105 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
МегаФон 9256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 1
Google LLC 11940 1
Microsoft Corporation 24843 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 303 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Biocad - Биокад 82 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Nutanix 104 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Veeam Software 321 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 533 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 21 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 203 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Транснефть 308 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Neste Oil Corporation - Fortum Oil - Gas Oy 1 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 15 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
RG Brands - Uni Commerce 5 1
Газпром ПАО 1365 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 13 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1127 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Norske Skog ASA - Norske Skog Skogn - Norske Skogindustrier ASA 1 1
Harley-Davidson 24 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 294 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3282 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 786 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5307 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1097 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1658 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1305 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1302 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2470 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 276 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6847 2
Умные платформы 1751 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 370 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5919 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10259 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1860 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2220 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4132 2
Стандартизация - Standardization 2171 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2224 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 2
Siemens Industrial Edge 4 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 23 1
1С:ERP Управление предприятием 599 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 1
НКТ - Р7-Офис 409 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Microsoft Office 365 954 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 205 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
IBM Public Cloud 26 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
PTC ThingWorx 25 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
IFS Applications 39 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Hitachi Lumada 26 1
ABB Ability 24 1
Обращения граждан 230 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
JavaScript - JS - язык программирования 1226 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 341 1
Intel x86 - архитектура процессора 1904 1
Oracle Java - язык программирования 3133 1
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
ELMA 365 Low-code BPM 128 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1738 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 17 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чаркин Евгений 299 1
Натрусов Артем 289 1
Шадаев Максут 1044 1
Исламов Альберт 12 1
Данилов Михаил 31 1
Паршин Максим 318 1
Шпак Василий 238 1
Краснов Михаил 84 1
Урусов Виктор 131 1
Врацкий Андрей 144 1
Касимов Денис 22 1
Соколов Павел 14 1
Веселова Алина 2 1
Иванов Никита 11 1
Спиридонов Иван 26 1
Заянц Илья 46 1
Бадалов Андрей 65 1
Синельников Александр 27 1
Гваришвили Владимир 26 1
Казарин Станислав 175 1
Барилкин Виктор 29 1
Виноградов Артём 28 1
Смирнова Татьяна 33 1
Мингова Валерия 27 1
Соловьев Сергей 71 1
Агапкин Алексей 39 1
Ушаков Анатолий 41 1
Барсуков Сергей 31 1
Романов Кирилл 31 1
Матвиенко Нина 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Тутаев Михаил 53 1
Касаев Сергей 27 1
Козак Николай 170 1
Костин Сергей 36 1
Носенко Артем 30 1
Мацыгин Юрий 46 1
Лазарев Илья 27 1
Кудашев Константин 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 6
Европа 24371 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Норвегия - Королевство 1812 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Грузия 1255 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
Украина 7664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 360 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 955 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ПФО - Самарская область 1374 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 373 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1168 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3200 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2526 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Аудит - аудиторский услуги 2805 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2499 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2799 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 981 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3619 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 946 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 1
Пищевая промышленность - Чай 124 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 859 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 906 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 405 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 374 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
CNews AWARDS - награда 525 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

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Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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