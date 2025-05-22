Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства

IBS начала разработку собственного APS-решения в ответ на устойчиво растущий спрос на такие продукты со стороны бизнеса. «Планета.ИБП» (модуль APS) позволяет автоматически рассчитывать оптимальный план-график производства с детализацией до технологических операций и экземпляров оборудования, на основе заданных пользователем целевых объемов готовой продукции и с учетом технологических и ресурсных ограничений. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Основным критерием оптимальности расписания выбрана максимизация выпуска продукции за конкретный период, в том числе за счет снижения количества переналадок при переходе с продукта на продукт. С помощью APS-решения можно увеличить коэффициент общей эффективности использования оборудования (OEE) на 3-10%, показатель своевременности и полноты выполнения клиентских заказов (OTIF) — на 5-15%. Рост маржинальности для бизнеса компании может составить 1-3%.

Решение «Планета.ИБП» реализовано на базе платформы «Планета.» с low-code- возможностями и имеет встроенный конструктор производственной модели. С его помощью пользователи могут самостоятельно, без привлечения разработчиков, менять необходимые для планирования параметры. Например, технологию производства, правила выполнения переналадок, набор ограничений или критерии оптимизации.

Встроенные инструменты интеграции и настройки интерфейсов позволяют использовать APS-решение как отдельную систему или как сервис внутри ERP, MES или IBP-системы. Такой подход особенно удобен для предприятий с начальным уровнем автоматизации. Со временем, по мере накопления цифровых данных о производстве, логистике и продажах, «Планета.ИБП» может стать цифровым двойником для всей цепи поставок.

«Решение «Планета.ИБП» (модуль APS) с самого начала создавалось на основе глубокого изучения потребностей тех, кто будет работать непосредственно с ним, — специалистов по планированию и руководителей производств. В процесс разработки были вовлечены представители нескольких крупных российских компаний, — сказала Елена Саяпина, управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS. — Благодаря бесшовной интеграции с «1С:ERP» взаимодействие с системой доступно через привычный интерфейс. Кроме того, впервые в таком решении реализована возможность гибкой настройки параметров производственной модели самими пользователями. Предложенные IBS алгоритмы оптимизационного планирования в полной мере учитывают особенности непрерывных производств, а скорость расчета одного сценария для большинства реальных задач не превышает десяти минут».

«Планета.ИБП» разработана с использованием открытого программного обеспечения и соответствует критериям технологической независимости. Решение может применяться при производстве напитков, автомобильных и технических масел, строительных материалов, в крупнотоннажной и бытовой химии, фармацевтике, косметической промышленности и других поточных производствах.