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Саяпина Елена
УПОМИНАНИЯ
Саяпина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Брюквин Юрий 299 6
|Кусков Денис 221 6
|Толмачева Татьяна 34 4
|Овчинников Борис 129 4
|Кочетков Владислав 248 3
|Рейман Леонид 1052 3
|Слизень Виталий 242 3
|Голосной Евгений 22 3
|Кирюшин Геннадий 90 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Анкилов Константин 109 2
|Зайцева Анна 69 2
|Гирев Андрей 77 2
|Эгов Кирилл 20 2
|Лебедев Олег 16 2
|Курбатова Анна 13 2
|Анисимов Андрей 12 2
|Хасьянова Гульнара 145 1
|Малис Александр 157 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Меламед Леонид 150 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Кузнецов Александр 130 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Горыня Кирилл 24 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Киселев Александр 114 1
|Васильев Андрей 24 1
|Климов Андрей 78 1
|Сидоров Дмитрий 10 1
|Пестерева Ольга 34 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Климко Игорь 19 1
|Мирин Станислав 11 1
|Королева Юлия 3 1
|Коробов Максим 21 1
|Столяров Виктор 5 1
|Изосимов Александр 192 1
|Королев Игорь 65 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5953 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 177 1
|РБК Daily 91 1
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