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Саяпина Елена


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства 1
04.03.2015 IBS внедрила систему бюджетного планирования и контроля в банке ВТБ24 1
26.08.2014 IBS модернизировала систему бюджетирования в буровой компании «Евразия» 1
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
27.09.2013 IBS: ИТ-аппетит в банковской сфере 1
03.07.2008 ТТК начал скупку локальных игроков 1
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 2
24.06.2008 «Билайн» не справился с Питером 2
23.04.2008 «Евросеть» запустила конкурента Skype 1
15.04.2008 Убыточный СМАРТС рискует не быть проданным 1
27.03.2008 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обеспечили связь в полете 1
26.03.2008 «Евросеть» пересадит на Palm каждого десятого 1
19.03.2008 В МГТС назначен постоянный гендиректор 1
01.02.2008 Россия - самая телекоммуникационная среди сырьевых 1
31.01.2008 Питерский «Билайн» хочет занять место МТС 1
14.01.2008 Акционеры СМАРТСа отказались от продажи компании 1
20.12.2007 «Синтерра» отложила мини-WiMAX на 2008 г. 1
09.11.2007 France Telecom возьмется за российский межгород 1
09.11.2007 GSM-лицензии: «Скай Линк» и Tele2 захватили Северо-Запад 1
04.10.2007 «Большая тройка» готова к вторжению в сотовый ритейл 1
19.09.2007 «Синтерра» построит империю ЦОД 1
18.09.2007 Питер: МТС демпингует по полной 1
29.08.2007 «Скай Линк» готовит ребрендинг 1
17.08.2007 Таксофоны загнали СЗТ в долги 1
11.07.2007 «Ренова-Медиа» хочет 30% Triple Play в Питере 1
11.07.2007 К «МегаФону» подбирается тайный инвестор 1
05.07.2007 Питерский оператор не прижился в Москве 1
04.06.2007 Виталий Слизень поможет ФАС разобраться в телекоме 1
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент 1
14.05.2007 Panasonic подготовил удар по Skype 1
10.05.2007 Местные звонки привяжут к секунде? 1
16.04.2007 МТС потерял 80 тыс. абонентов в Петербурге 1
05.02.2007 СЗТ поощряет "безлимитчиков" и увеличивает доходы 1
17.11.2006 Проникновение WiMax увеличится в 90 раз 1
07.11.2006 СЗТ поглотил ПТТ 1
10.03.2006 В Москве построят крупнейшую сеть Wi-Fi 1
14.02.2006 Новая "звезда" российского телекома взойдет на Дальнем Востоке? 1
24.11.2005 "Повременку" могут ввести в феврале 2006 г. 1
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 1
14.07.2005 "Билайн" доплыл до Сахалина 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Саяпина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 10
Ростелеком - Связьинвест 1708 10
МегаФон 9256 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 5
Питерская группа связистов 435 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
Ростелеком 9906 2
SAP SE 5327 2
Apple Inc 12264 2
IBM - International Business Machines Corp 9470 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
АКОС 68 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Microsoft Corporation 24843 1
Huawei 4017 1
Qualcomm Technologies 1850 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
8461 1
Oracle Corporation 6757 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 9
Евросеть 1412 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 3
Телефорум 93 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 2
Альфа-Банк 1797 2
Альфа-Групп 716 2
ВТБ - ВТБ24 666 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
Связной ГК 1374 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 473 1
Coca-Cola Company 256 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Air France–KLM - Air France - KLM 79 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 56 1
Цифроград 171 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
РЖД строй 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Miele - Миле 134 1
Менатеп - Menatep 38 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 153 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 15 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 5
WiMAX Forum 68 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28251 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4891 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9395 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 936 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3681 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4178 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4624 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 648 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4007 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3808 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5291 2
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Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 426 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3643 2
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ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи 105 2
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7168 1
Microsoft Office 3814 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple iTunes Store 1068 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 95 1
IBM Cognos Express 11 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
SAP ERP FI - SAP Financials - mySAP Financials 6 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Windows 15895 1
HP - palmOne - Handspring Treo 108 1
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Кирюшин Геннадий 90 2
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Артемьев Игорь 91 1
Кузнецов Александр 130 1
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Сергеев Дмитрий 61 1
Горыня Кирилл 24 1
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Васильев Андрей 24 1
Климов Андрей 78 1
Сидоров Дмитрий 10 1
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Припачкин Юрий 66 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148697 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3144 8
Европа 24371 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2513 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2745 3
Украина 7664 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1221 2
Россия - СФО - Новосибирск 4426 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 771 2
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Узбекистан - Республика 1779 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 115 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
Армения - Республика 2320 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5893 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 6
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1826 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2001 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1642 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 2
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