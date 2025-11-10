Исследование IBS: по итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей

Компания IBS подвела итоги исследования мирового и отечественного рынков систем управления производством (Manufacturing Execution Systems, MES). Согласно полученным данным, Россия отстает по темпам роста от ведущих индустриальных стран, однако имеет значительный потенциал развития. Факторами роста национального рынка становятся нацеленность предприятий на оптимизацию производственных процессов и увеличение производительности без потери, а в идеале с повышением качества выпускаемой продукции.

Стабильный спрос на решения класса MES позволяет глобальному и отечественному рынкам развиваться достаточно высокими темпами, несмотря на небольшое замедление в текущий момент.

В период до 2024 г. мировой рынок рос ежегодно на 9,7%, а в предстоящие десять лет (2025–2034 гг.) ожидается рост на уровне 7,76%. Российский рынок MES-решений несколько отстает от мирового по темпам роста, но показывает стабильную динамику с показателем 7,2% за 2024 г., а в денежном эквиваленте в нынешнем году — до 18 млрд руб. (в 2024 г. — 17 млрд руб.).

Потребительский сегмент глобального и национального рынков схож — таким классом систем интересуются крупные предприятия производственных отраслей, для которых важную роль играет оптимальное использование ресурсов с возможностью наращивания производительности. Выбор MES-продуктов широкий независимо от локации, поскольку российский рынок похож на мировой своим высококонкурентным характером: в стране представлено большое количество решений от игроков, которые существуют на рынке более пяти лет. К началу 2025 г. в Едином реестре отечественного ПО насчитывалось 65 систем. 86% из них (56 решений) разработаны средними компаниями, имеющими до 1 млрд руб. выручки за 2024 г.

Существенным отличием в трендах развития рынков является тип размещения MES-систем. В России доминирует подход к их развертыванию в рамках корпоративной ИТ-инфраструктуры, в то время как в мире все большую долю рынка занимают облачные приложения. Согласно результатам исследования, в России к облачным относятся 3 из 11 рассмотренных программных продуктов, тогда как среди зарубежных аналогов — 7 из 11.

Среди отечественных вендоров преобладают профессиональные разработчики (82,5%) — компании, у которых разработка указана основным видом деятельности по ОКВЭД. Остальные доли в равных пропорциях (8,7%) занимают компании с разработкой в качестве дополнительного кода ОКВЭД и «неразработчики». Под последними понимаются предприятия реального сектора экономики, которые имеют собственные отделы разработки. Всего в России зарегистрированы 63 правообладателя MES-решений, в топ-3 регионов входят Москва (22 системы в реестре ПО), Санкт-Петербург (12) и Свердловская область (6).

Лидер по внедрению MES-решений в стране — машиностроение (16%), что обусловлено потребностью предприятий отрасли в точном управлении многоступенчатыми производственными процессами. Системы востребованы в энергетической (12%) и нефтяной (11%) индустриях, где важны бесперебойная работа, контроль состояния оборудования и диспетчеризация. Менее активно MES применяют предприятия химии (9%), металлургии (8%), газовой промышленности, сферы добычи полезных ископаемых (все — по 6%), в меньшей степени — ОПК и ритейла (по 4%).

Максимальный подъем интереса к MES-системам в мире отмечался в 2019 г., тогда как в России пик регистраций таких продуктов в реестре отечественного ПО пришелся на 2023–2024 гг. В силу геополитических факторов компании занялись замещением зарубежных решений, что привело к появлению на рынке большого числа систем от российских разработчиков: 29 новых программных продуктов за последние два года.

Реализованные за последние пять лет проекты, которые рассматривались в рамках исследования, подтверждают результативность внедрения MES-решений: время простоя производственного оборудования сокращается на 20%, количество незапланированных разрывов партий — на 15%, среднее время выпуска изделий — на 10%. Предприятия отмечают увеличение числа обрабатываемых заказов без расширения штата на 35%, доведение показателя формирования в электронном виде нарядов на выполненные работы до уровня 90%, уменьшение времени внесения инженерных изменений на 97%.

«Российский рынок систем управления производством следует в фарватере глобального рынка и имеет значительный потенциал развития. Класс решений активно развивается, в том числе на базе технологий ИИ. На рынке появляются не просто MES, а AI-MES-решения, где, например, точность обнаружения дефектов и прогнозирования отказов оборудования существенно выше и приближается к абсолютной отметке. Другие привычные показатели работы решений этого класса — повышение производственной эффективности, снижение затрат на обслуживание и пр. — увеличиваются на десятки процентов, что в денежном эквиваленте приводит к значимым результатам в компаниях», — отметила управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS Елена Саяпина.