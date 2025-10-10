Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андреев Евгений
|10.10.2025
|Рабочие и инженеры потеснили ИТ-специалистов в рейтинге престижных профессий 1
|02.06.2008
|«Гипросвязь СПб» сменила топ-менеджмент 2
|22.08.2007
|Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге 1
|05.07.2007
|Питерский оператор не прижился в Москве 1
|05.07.2007
|«Элтел» продал московские активы «Рубикому» 1
|03.04.2007
|"Элтел" построил транспортную сеть на базе 10 Gigabit Ethernet 1
|25.10.2006
|Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно" 1
