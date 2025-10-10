Разделы

Андреев Евгений


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Рабочие и инженеры потеснили ИТ-специалистов в рейтинге престижных профессий 1
02.06.2008 «Гипросвязь СПб» сменила топ-менеджмент 2
22.08.2007 Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге 1
05.07.2007 Питерский оператор не прижился в Москве 1
05.07.2007 «Элтел» продал московские активы «Рубикому» 1
03.04.2007 "Элтел" построил транспортную сеть на базе 10 Gigabit Ethernet 1
25.10.2006 Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Андреев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Элтел Нетворкс 57 5
Rubicom - Рубиком 3 2
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Cisco Systems 5204 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21728 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11193 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11106 1
Пропускная способность - Bandwidth 1815 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17691 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9476 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4821 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 713 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16887 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 247 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7900 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4308 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3658 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8408 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2169 1
Брюквин Юрий 299 2
Кайдак Андрей 1 1
Аристов Павел 1 1
Ковчев Александр 1 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Кузнецов Андрей 80 1
Саяпина Елена 43 1
Стрельцов Валерий 11 1
Савчук Сергей 8 1
Киселев Константин 13 1
Черников Борис 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18360 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45222 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7984 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - РФ - Российская федерация 154379 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1839 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20007 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17180 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1729 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6253 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 753 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5259 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Рустелеком ТК 304 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1392031, в очереди разбора - 733281.
Создано именных указателей - 184214.
Создано именных указателей - 184214.
