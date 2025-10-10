Рабочие и инженеры потеснили ИТ-специалистов в рейтинге престижных профессий

Сразу 45% россиян назвали труд квалифицированных рабочих наиболее престижным среди всех групп профессий, год назад такой точки зрения придерживались только 12% опрошенных. Рабочие заняли первое место в рейтинге престижных профессий, на втором оказались инженеры с высшим образованием (34%), на третьем — ИТ-специалисты (32%). Это выяснилось в ходе совместного опроса компании «Роквул» (производитель решений из каменной ваты) и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 21 по 23 июля 2025 г среди 3079 российских соискателей.

По результатам аналогичного опроса в 2024 г. на первом месте были ИТ-специалисты, тогда их работу назвали престижной 51% опрошенных. В 2025 г. такой точки зрения придерживаются уже только 32%, работники из сферы информационных технологий заняли третье место.

Рассматривая рабочие профессии более узко, наиболее престижными россияне назвали сервисных инженеров (28%), геодезистов (22%), сварщиков (21%), а также операторов станков с ЧПУ и мастеров по ремонту оборудования (по 20%), прорабов и токарей (по 18%). Год к году ощутимо вырос престиж профессии водителя (с 5% до 14% респондентов), а также сварщика (с 13% до 21%) и монтажника (с 4% до 11%).

«Как показал наш опрос, ровно половина опрошенных россиян уверены, что престиж рабочей профессии за прошедшие десять лет повысился. Противоположного мнения (что престиж снизился) придерживаются только 14%. Остальные 36% не заметили изменений. Косвенно изменение отношения к карьере синих воротничков подтверждает и динамика резюме: за январь-август этого года в профобласти «Рабочий персонал» было открыто на 44% больше резюме, чем год назад», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Те, кто отметил рост престижа рабочих профессий, чаще всего объясняют это тем, что без таких специалистов невозможно обойтись (45%). Также 41% думают, что это произошло за счет высокого спроса и большого количества вакансий, 38% среди причин назвали рост заработных плат.

Кроме того, 23% россиян уверены, что в этой сфере есть широкие возможности для профессионального и финансового роста. 20% связывают рост престижа с современным оборудованием, 15% — с возможностями для самореализации. По 14% отметили позитивное влияние медиа и изменение менталитета.

В свою очередь среди тех, кто уверен в падении престижа рабочих профессий, 76% считают, что это происходит из-за низких зарплат, 55% видят причину популяризации легкого заработка через интернет. Также 49% считают, что статус рабочих профессий страдает из-за тяжелых и «грязных» условий труда, столько же уверены, что в этом сфере нет перспектив для роста и развития. 39% добавляют, что проблема во многом базируется на предвзятом отношении в обществе.

«Вокруг синих воротничков по-прежнему много стереотипов, которые уже давно не соответствуют действительности. Сегодня квалифицированные рабочие очень востребованы в разных отраслях, от производства до строительства, и могут претендовать на высокий уровень зарплаты. При этом компании стараются создать комфортные условия труда и возможности для развития, ведь это способствует удержанию лучших специалистов. Например, на наших предприятиях применяется система ротации персонала и внутреннего повышения квалификации для сотрудников рабочих профессий — и это дает свои плоды. Мы видим не только повышение лояльности и вовлеченности коллег, но и набирающие скорость переходы с рабочих должностей на инженерные, которыми мы очень гордимся», — сказала Евгения Андреева, менеджер по персоналу «Роквул».

45% респондентов признают, что условия труда для квалифицированных рабочих за последнее десятилетие изменились в лучшую сторону и быть условным сварщиком, слесарем или оператором станка сегодня комфортнее, чем прежде. 29% считают, что наоборот — труд рабочих усложнился, а 27% полагают, что ничего не изменилось.

Большинство россиян — 66% — уверены, что у квалифицированных рабочих есть абсолютно реальные шансы построить карьеру и занять более высокую должность. Откровенно сомневаются в этом только 14%, остальные 20% затруднились дать ответ.

Возможно, именно благодаря уверенности в карьерных перспективах 66% опрошенных хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность. Год назад о таком будущем для своих детей мечтали только 43% россиян.

«Росту престижа рабочих и технических профессий способствовали несколько факторов. Во-первых, уровень заработных плат стал выше и более конкурентоспособным. Во-вторых, меняется отношение к рабочим профессиями. Сегодня такие специальности, как электромонтер, электромеханик, сварщик, молодежь воспринимает как достойные и перспективные. Работа руками становится интересной альтернативой офисной деятельности. Отдельную роль играет государственная политика: развитие системы среднего профессионального образования, проведение конкурсов профессионального мастерства. Это усиливает престиж профессий и формирует позитивное отношение к ним», — сказала Елена Филиппова, менеджер по подбору и адаптации персонала компании «Свеза».

Рассуждая о том, как рабочие профессии трансформируются спустя 10-20 лет, 32% респондентов предположили, что их функционал расширится: рабочие превратятся в специалистов-универсалов. 31% допускают, что ручной труд сильно вырастет в цене и станет эксклюзивом. 30% также добавляют, что спустя пару десятилетий человек и роботы будут работать вместе. Кроме того, распространены мнения, что в будущем рабочие профессии станут более диджитальными и технологичными (27%), что в рабочих профессиях станет больше женщин (14%).

Мнение о том, что квалифицированных рабочих заменят роботы и ИИ, а люди станут не нужны, не пользуется большой популярностью. Так думают только 17% опрошенных.

Ситуация на российском рынке труда как нельзя лучше способствует росту престижа рабочих профессий — такие профессионалы сегодня на вес золота. Понимая, что найти хорошего сварщика или слесаря не так просто, все больше работодателей прикладывают усилия для удержания и развития персонала внутри компании. А это тоже работает на статус профессий.