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Rockwool Роквул
Подразделение Rockwool Россия входит в Группу компаний Rockwool — одного производителей решений из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также промышленного оборудования. Rockwool оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства.
Компания Rockwool основана в 1909 году, ее центральный офис находится в Дании. Rockwool принадлежит 51 производственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает около 12000 специалистов (данные 2022 года). Российские производственные предприятия Rockwool находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).
УПОМИНАНИЯ
Rockwool и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Андрей 19 1
|Королев Юрий 5 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Логинов Сергей 10 1
|Волков Константин 5 1
|Лобынцева Марина 4 1
|Христофоров Иван 1 1
|Газанова Фатима 2 1
|Долгополов Кирилл 1 1
|Шпак Василий 238 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Григоренко Дмитрий 134 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Мантуров Денис 112 1
|Бочков Роман 1 1
|Белозеров Олег 29 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Алиханов Антон 21 1
|Юнусов Руслан 20 1
|Жуков Василий 15 1
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