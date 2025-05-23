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Rockwool Роквул

Rockwool - Роквул

Подразделение Rockwool Россия входит в Группу компаний Rockwool — одного производителей решений из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также промышленного оборудования. Rockwool оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства.

Компания Rockwool основана в 1909 году, ее центральный офис находится в Дании. Rockwool принадлежит 51 производственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает около 12000 специалистов (данные 2022 года). Российские производственные предприятия Rockwool находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 В российских компаниях растет число женщин на руководящих должностях 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
24.10.2024 Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга» 1
06.10.2023 Активное развитие ИТ-инфраструктуры привело к 10-процентному росту спроса на теплоизоляцию для серверных 1
28.08.2023 Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством 1
15.12.2009 Снижать углеродность предлагают ремонтом и модернизацией зданий 2
04.10.2006 В Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Rockwool и организации, системы, технологии, персоны:

3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 124 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
Yandex - Яндекс 7698 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 94 1
Ростелеком 9911 1
Лассард 13 1
Ростех - Автоматика Концерн 1669 1
Планар НПО 16 1
Canon 1403 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
Nikon 623 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 50 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 505 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
Evocargo - Эвокарго 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1072 1
Unsplash 1006 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1235 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 22 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 891 2
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