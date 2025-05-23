Rockwool - Роквул

Подразделение Rockwool Россия входит в Группу компаний Rockwool — одного производителей решений из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также промышленного оборудования. Rockwool оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства.

Компания Rockwool основана в 1909 году, ее центральный офис находится в Дании. Rockwool принадлежит 51 производственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает около 12000 специалистов (данные 2022 года). Российские производственные предприятия Rockwool находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).