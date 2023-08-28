Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством

Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем же жители страны оценивают свои рабочие места на 3,3 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем стал шум - он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Акустический комфорт на рабочем месте

По данным опроса, постоянно на территории работодателя сегодня трудятся 61% россиян, еще 19% работают в гибридном формате и посещают офис время от времени. Остальные 21% работают удаленно. Среди тех, кто работает не из дома, подавляющее большинство придают большое значение акустическому комфорту на рабочем месте (отсутствию шумов, отвлекающих и раздражающих звуков с улицы и из соседних помещений). В частности, 31% говорят, что акустический комфорт для них крайне важен, так как шум мешает работать и вызывает головную боль. Еще 36% отмечают, что громкие звуки отвлекают и мешают сосредоточиться на работе. Для 31% степень шумового загрязнения частично важна, частично нет в зависимости от ситуации. И лишь 5% говорят, что шум им не мешает.

От головной боли из-за шума чаще всего страдают представители профессиональной категории «Управление персоналом, тренинги» (47%) и «Строительство, недвижимость» (38%), а проблемы с концентрацией из-за лишних звуков обычно возникают у маркетологов (58%).

При этом, по словам самих сотрудников, акустический комфорт на рабочем месте обеспечивают только 33% компаний, еще 42% не делают этого. Остальные 25% опрошенных затруднились ответить.

«Шумовое загрязнение значительно влияет на здоровье людей и на продуктивность. Но возможность контролировать уровень шума есть далеко не всегда, особенно, если речь идет о большом офисном здании. В такой ситуации на помощь приходит качественная звукоизоляция как внутри, так и снаружи. В частности, внешнее шумовое воздействие, например, от уличного транспорта или пролетающих самолетов, можно снизить путем правильного монтажа изоляции на крыше или фасаде здания. А внутренняя изоляция предотвращает проникновение в рабочие кабинеты раздражающих шумов от соседей и техники. Так, перегородку из блоков газобетона с собственным индексом изоляции воздушного шума в 38 дБ возможно улучшить до 57 дБ с использованием плит из каменной ваты, двухслойной обшивки и акустической мембраны. Этот индекс изоляции воздушного шума соответствует требованиям к перегородке между жилой комнатой и магазином, то есть, обеспечит максимальный комфорт для работников», - сказала Фатима Газанова, руководитель по связям с общественностью компании РОКВУЛ.

Удовлетворенность рабочим пространством

Показательно, что среди тех, кто хотя бы иногда трудится на территории компании, только 16% полностью довольны своим рабочим пространством. Еще 28% скорее довольны, чем нет, 35% признают, что условия труда их устраивают лишь частично, а 21% - что не устраивают совсем. Чаще всего недовольство высказывают такие профессиональные категории, как «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 24%).

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11% недовольных рабочим пространством рассказали, что для улучшения условий труда вынуждены были за свой счет купить на работу мебель или технику, а 17% принесли необходимое из дома. Чаще всего это работники науки и образования (22% и 24% соответственно).

«Комфортное рабочее пространство — важный фактор для не только для повышения эффективности и производительности сотрудников, но и для их удержания и лояльности к работодателю. Сегодня в тренде развитие офисного пространства с минимальными границами между работой и домой, в котором есть место и детям, и семье. Человекоцентричность и бережное отношение должны получать свое воплощение в том числе через рабочее пространство, где в центре внимания находится человек, его профессиональные и личные интересы, стремления, возможности, а также элементарное удобство», - сказала Марина Лобынцева, административный директор hh.ru.

Критерии идеального рабочего места

В число главных критериев идеального рабочего пространства большинство опрошенных включили удобное расположение (75%), свежий воздух и вентиляцию (65%), комфортную температуру (62%), чистоту в помещении (56%), низкий уровень шума (55%) и хорошее освещение (52%). Наименее важным оказалось наличие комнатных растений (7%).

Интересно, что отсутствие лишнего шума имеет принципиальное значение для ИТ-специалистов - среди них сразу 74% назвали этот фактор ключевым условием для идеального офиса. Чистота наиболее значима для высшего менеджмента (71%), а свежий воздух - для маркетологов (73%).