Активное развитие ИТ-инфраструктуры привело к 10-процентному росту спроса на теплоизоляцию для серверных

В России растет спрос на изоляцию для помещений с серверным оборудованием: по данным компании «Роквул», за январь-июль 2023 г. продажи в этом направлении выросли на 10%. Такая динамика связана с активным развитием ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Роквул».

За 2022 г число стойко-мест в коммерческих дата-центрах России выросло на 11%, а по итогам 2023 г., как прогнозируют аналитики, увеличится еще на 7%. Эксперты «Роквул» рассказали, какие технические особенности оборудования ЦОД (центров обработки данных) напрямую связаны с теплоизоляцией помещений.

Центры обработки данных — это здания высокой степени ответственности, с дорогостоящим оборудованием внутри и сложными инженерными системами. «Роквул» выделила четыре фактора, которые играют определяющую роль при выборе материалов для изоляции серверного оборудования.

Температурный режим

Для нормального функционирования ЦОД необходимо поддержание определенного микроклимата. Так, согласно ГОСТ Р 58242—2018, температура в серверной комнате должна находиться в диапазонах от 18 °С до 24 °С. Чтобы поддерживать такие условия, используется специальное оборудование для охлаждения или обогрева воздуха.

«Качественная теплоизоляция помогает контролировать и управлять тепловыделением, которое происходит в результате работы серверов и другого оборудования, предотвращая перегрев и обеспечивая оптимальные условия работы. Отсутствие надлежащей теплоизоляции может привести к снижению производительности, сбоям в работе и повреждению оборудования», - сказал Роман Бочков, менеджер по развитию направления «Техническая изоляция и огнезащита» компании «Роквул».

Кроме того, теплоизоляция позволяет повысить энергоэффективность ЦОД за счет уменьшения теплопотерь - и не только сохраняет необходимый микроклимат, но и снижает расходы на электроэнергию. Так, правильное утепление помещения предотвращает проникновение тепла из окружающей среды и удерживает холодный воздух внутри, позволяя сократить затраты на охлаждение. Процент снижения затрат обычно составляет 10-20%, однако это зависит от нескольких факторов, включая размеры и конфигурацию помещения, характеристики используемых оборудования и систем охлаждения.

Влажность воздуха

К относительной влажности воздуха в серверной тоже предъявляют строгие требования: по ГОСТ Р 58242—2018 она должны находиться в диапазоне от 30% до 55%. В силу чего может возникнуть потребность в оборудовании для увлажнения или осушения воздуха.

Если неправильно подобрать изоляцию, микроклимат в помещении может стать слишком влажным, появится конденсат - а это прямо влияет на качество работы информационно-вычислительного оборудования. Поэтому правильно-подобранная изоляция (на основании корректно декларируемых параметрах) обеспечивает заданный режим работы инженерных систем, в том числе обеспечивает необходимый уровень влажности.

Защита от шума

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В центрах обработки данных размещено большое количество серверов и другого оборудования, работающих одновременно. Это генерирует значительный уровень шума, создавая дискомфортную и небезопасную рабочую среду для сотрудников. Звукоизоляция помогает снизить уровень шума, создавая более благоприятные условия труда. Важна и обратная сторона: сильные вибрации извне (например, если рядом проходит метро или трамвайная линия) могут навредить оборудованию серверной. Качественная звукоизоляция поглощает вибрации и исключает подобные риски.

«Дисковые накопители очень чувствительны к вибрациям, поэтому строительство ЦОД производится таким образом, чтобы исключить малейшие колебания - это необходимо для стабильной работы оборудования», - сказал Иван Христофоров, технический директор компании Art Engineering (российский производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры).

Пожарная безопасность

Для серверных необходимо выбирать изоляционные материалы с учетом не только температурных режимов и условий эксплуатации, но и противопожарных требований. Это связано с высокой концентрацией энергоемкого электрооборудования в одном помещении. Теплоизоляция должна быть пожаробезопасной и обеспечивать предел огнестойкости конструкций, чтобы при возникновении чрезвычайного происшествия либо локализовать пламя в серверной, обезопасив остальные помещения (в случае, если пожар возник внутри), либо не подпустить пламя к технике (в случае, если пожар возник вне серверной).

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«Пожарная безопасность для ЦОД имеет критически важное значение. Во-первых, это защита обслуживающего персонала, во-вторых, это защита активного оборудования, стоимость которого в несколько десятков сотен раз превышает стоимость самого ЦОД. И это не считая того, что в нашей стране в принципе очень жесткие требования к любым постройкам с точки зрения пожарной безопасности», - сказал Иван Христофоров.

Таким образом, для тепло-звукоизоляции серверных необходимо применять наиболее эффективные и долговечные материалы. Теплоизоляция ЦОД должна иметь низкий (хороший) коэффициент теплопроводности, не менять свои свойства при высоких температурах; поглощать вибрации; а также иметь высокую огнестойкость, чтобы предотвращать распространение огня. Всем этим требованиям в полной мере соответствует изоляция из каменной ваты. Она ограничивает потери тепла и позволяет серверному оборудованию сохранять оптимальную температуру работы, предотвращает перегрев, а также уменьшает колебания микроклимата внутри серверной, которые вредны для техники.