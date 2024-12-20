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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лассард



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML 1
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны 4
03.09.2024 Гигантский скачок к импортонезависимости. В России появится суверенный суперважный инструмент для производства микросхем на замену китайским 1
30.07.2024 От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 2
04.03.2024 Продукцию столичного разработчика лазерных систем и оборудования включили в реестр Минпромторга России 1
28.12.2023 Московский производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году 1
15.12.2023 Московская компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 5
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

Лассард и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 3
Intel Corporation 12197 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Apple Inc 12101 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Huawei 3933 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 12 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Микробор Технолоджи 6 1
Meyer Burger Technology 1 1
KrIT - КРИТ 25 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Ростелеком 9701 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 2
Unsplash 764 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
НРК - Независимая регистраторская компания 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 1
Объектив - Lens 1382 1
Фотобанк - Photobank 165 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Сивцев Илья 140 4
Фролов Денис 54 4
Нефедов Олег 5 4
Овчинский Владислав 228 3
Шпак Василий 223 3
Евдокимов Андрей 82 2
Корнеенков Игорь 2 2
Дегтев Геннадий 255 2
Путин Владимир 3171 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Калинин Александр 154 1
Гольденберг Леонид 61 1
Титов Борис 54 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Чендаров Андрей 16 1
Лачков Евгений 38 1
Ионкин Сергей 5 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Решетов Павел 2 1
Ковалев Анатолий 11 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Мишустин Михаил 676 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Китай - Тайвань 3984 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Москва - Печатники 128 2
Нидерланды 3517 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13282 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Украина - Запорожская область 81 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Канада 4881 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Английский язык 6634 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 48 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Германий 42 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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