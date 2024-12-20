Лассард
Лассард и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 140 4
|Фролов Денис 54 4
|Нефедов Олег 5 4
|Овчинский Владислав 228 3
|Шпак Василий 223 3
|Евдокимов Андрей 82 2
|Корнеенков Игорь 2 2
|Дегтев Геннадий 255 2
|Путин Владимир 3171 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Калинин Александр 154 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Титов Борис 54 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Чендаров Андрей 16 1
|Лачков Евгений 38 1
|Ионкин Сергей 5 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|Решетов Павел 2 1
|Ковалев Анатолий 11 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шадаев Максут 1008 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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