Максим Ликсутов: Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых материалов. Станок вырезает из целого листа металла заготовки нужной формы и размера на высоких скоростях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ Москвы — флагман столичной инновационной промышленности. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям, что позволяет им выпускать современные лекарства и медицинскую технику, микроэлектронику и роботизированные устройства. Скоростной лазерный комплекс для раскроя листовых материалов, созданный резидентом столичной особой экономической зоны, оснащен ЧПУ и способен работать круглосуточно в режиме высокой загрузки», — сказал Максим Ликсутов.

Оборудование разработала компания «Лассард». Максимальная скорость раскроя у нового станка достигает 300 м в мин. Высокая мощность и автоматизация позволяют использовать его в ключевых отраслях: транспортном и тяжелом машиностроении, аэрокосмической отрасли, строительстве и приборостроении.

В основе конструкции — уникальная система перемещения с линейными двигателями и подвесной Y-балкой. Это обеспечивает высокую динамику, исключает проблемы синхронизации и снижает влияние вибраций на процесс резки. Еще одно преимущество — возможность установки второй независимой режущей системы, что кратно увеличивает производительность.

Кроме того, 17 моделей оборудования резидента, среди которых станки для лазерной резки, маркировки и гравировки, включено в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ «Технополис Москва» — крупнейшая в России особая экономическая зона как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено более 2,1 млн кв. м современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 г. общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 млрд руб.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня площадок ОЭЗ уже 10, а их общая площадь — более 430 га. На них локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тыс.

Москва активно развивает высокотехнологичные производства. Благодаря городским решениям инвесторы получают площадки с налоговыми льготами и могут выводить на рынок инновационную продукцию. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».