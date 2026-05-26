Разделы

Электроника
|

Максим Ликсутов: Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых материалов. Станок вырезает из целого листа металла заготовки нужной формы и размера на высоких скоростях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ Москвы — флагман столичной инновационной промышленности. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям, что позволяет им выпускать современные лекарства и медицинскую технику, микроэлектронику и роботизированные устройства. Скоростной лазерный комплекс для раскроя листовых материалов, созданный резидентом столичной особой экономической зоны, оснащен ЧПУ и способен работать круглосуточно в режиме высокой загрузки», — сказал Максим Ликсутов.

Оборудование разработала компания «Лассард». Максимальная скорость раскроя у нового станка достигает 300 м в мин. Высокая мощность и автоматизация позволяют использовать его в ключевых отраслях: транспортном и тяжелом машиностроении, аэрокосмической отрасли, строительстве и приборостроении.

В основе конструкции — уникальная система перемещения с линейными двигателями и подвесной Y-балкой. Это обеспечивает высокую динамику, исключает проблемы синхронизации и снижает влияние вибраций на процесс резки. Еще одно преимущество — возможность установки второй независимой режущей системы, что кратно увеличивает производительность.

Кроме того, 17 моделей оборудования резидента, среди которых станки для лазерной резки, маркировки и гравировки, включено в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ОЭЗ «Технополис Москва» — крупнейшая в России особая экономическая зона как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено более 2,1 млн кв. м современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 г. общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 млрд руб.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня площадок ОЭЗ уже 10, а их общая площадь — более 430 га. На них локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тыс.

Москва активно развивает высокотехнологичные производства. Благодаря городским решениям инвесторы получают площадки с налоговыми льготами и могут выводить на рынок инновационную продукцию. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290