Разработчик знаменитого российского Linux купил производителя промышленных роботов

Контрольная доля в производителе промышленных роботов Technored отошла структуре ГК «Вартон» Дениса Фролова, совладельцу «Группы Астра» (создатель Astra Linux) и «Байкал Электроникс». Планы на новый бизнес у «Астры» грандиозные – в них входят выпуск, по меньшей мере, 25 тыс. роботов за ближайшие пять лет, а также IPO

От софта к «железу

Структура ГК «Вартон» Дениса Фролова (совладелец «Группы Астра» и «Байкал Электроникс») купила 51-процентную долю в резиденте «Сколково» – компании Technored, занимающейся производством промышленных роботов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Первый транш сделки составил 675 млн руб. Суммарный объем инвестиций составит в пределах 6,5 млрд руб. до 2030 г.

О планах «Группы Астра» о выкупе 51-процентной доли Technored CNews писал в мае 2025 г., когда компании договорились о стратегическом партнерстве. Тогда предполагалось, что сделка будет совершена в течение июня 2025 г.

Technored существует с 2018 г. По итогам 2023 г. выручка компании достигла 485,2 млн руб. а годом позже выросла до 640 млн руб. (данные «Сколково»).

Technored Technored заключил инвест-сделку с «Группой Астра»

Группа «Вартон» основана в начале XXI века. За ней стоят Денис Фролов и Илья Сивцев. В 2020 г. было создано АО «Инвестиционная компания "Вартон"», учредители которого засекречены. По данным «Коммерсанта», в настоящее время АО располагает квартетом дочерних предприятий, в том числе вендором лазерного оборудования «Лассард».

Обоюдная выгода

В общий объем инвестиций в Technored войдут долевое, долговое финансирование, а также гарантии и поручительства на последующие инвестиции, сообщили CNews представители «Сколково». «Для инвестиционной компании сделка открывает возможности для создания конкурентоспособных вертикально интегрированных продуктов с высокой степенью локализации, что обусловлено растущим интересом к отечественным робототехническим решениям на фоне ухода западных компаний и госпрограмм импортозамещения» – добавили в «Сколково».

По мнению генерального директора и основатель Technored Артема Лукина, сделка выгодна и для его компании. «Если Technored хочет перейти на новый уровень, нам нужен стратегический партнер, который поможет не только в финансовом плане, но и усилит наши компетенции, – сказал он CNews. – Мы решаем задачи, которые еще недавно казались мечтой, и теперь это становится новым стандартом. Создание независимой от импорта робототехнической платформы и масштабирование производства – это лишь часть наших амбициозных планов».

И инвестор, и партнер

Стороны заключили не только договор об инвестициях, но также и соглашение о стратегическом партнерстве. В «Сколково» отметили, что оно будет нацелено на «совместное развитие инновационных технологий и расширение производства».

Новоиспеченные партнеры займутся в первую очередь выпуском российских «кибербезопасных роботов и робототехнических комплексов» со встроенным искусственным интеллектом, основу которых должны составить отечественные комплектующие. Помимо этого, стороны в обозримой перспективе приступят к разработке ПО верхнего уровня на базе ОС Astra Linux, а также к развитию нескольких проектов в области промышленной роботизации и кибербезопасности, подробности о которых пока не раскрывают.

В «Сколково» отметили, что в рамках партнерства Technored собирается произвести как минимум 25 тыс. роботов и робототехнических комплексов в ближайшие пять лет, а это, по меньшей мере, 30% общей цели Национального проекта «Средства производства и автоматизации». Также стороны намерены освоить и международный рынок, притом в кратчайшие сроки – выход на мировой уровень запланирован на 2028 г. Сюда будут входить расширение экспорта линейки роботов и робосистем на рынки Латинской Америки, ЮАР и Индии.

Также в планы сторон входит выход Technored на IPO. Этот шаг запланирован на 2028-2030 гг.