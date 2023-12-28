Московский производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году

Столичная компания за год выпустила 60 единиц лазерного оборудования, что втрое превышает производственные объемы прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В текущем году компания «ЛАССАРД» значительно нарастила мощности – производственная площадка выросла в пять раз, что позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест. В 2023 г. предприятие произвело 60 лазерных станков. Товарная линейка сегодня включает свыше 200 единиц изделий – за год ассортимент вырос на четыре модели», – сказал Владислав Овчинский.

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На производстве площадью около четырех тысяч квадратных метров предприятие разрабатывает и выпускает лазеры, лазерные системы, оптомеханические изделия и оптические столы. В числе новинок года – портальная установка очистки, пятиосевой станок лазерной резки для работы с керамикой, лазерный станок с системой для обработки труб и лазерный гравер с ленточным транспортером.

«Благодаря высококвалифицированным сотрудникам и активной поддержке со стороны города мы сумели достичь внушительных результатов в 2023 г. Синергия с правительством Москвы обеспечивает непрерывное развитие предприятия, что позволит в 2024 г. нарастить производство и расширить ассортимент» , – отметил генеральный директор предприятия Олег Нефедов.