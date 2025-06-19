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Нефедов Олег
УПОМИНАНИЯ
Нефедов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 229 3
|Корнеенков Игорь 2 1
|Калинин Александр 167 1
|Сивцев Илья 159 1
|Фролов Денис 56 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Лачков Евгений 38 1
|Чендаров Андрей 16 1
|Ионкин Сергей 5 1
|Мантуров Денис 114 1
|Горнев Евгений 5 1
|Дегтев Геннадий 267 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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