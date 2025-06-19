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Нефедов Олег


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Анатолий Гарбузов: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал соглашения с тремя компаниями ОЭЗ Москвы о сотрудничестве в сфере развития станкостроения и робототехники 1
04.03.2024 Продукцию столичного разработчика лазерных систем и оборудования включили в реестр Минпромторга России 3
28.12.2023 Московский производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году 1
15.12.2023 Московская компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей 1
12.10.2023 Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Нефедов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Лассард 15 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2113 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 124 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 12 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1508 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3126 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2597 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 399 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 506 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3411 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4297 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 385 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10948 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21202 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7063 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1062 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1733 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21261 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3340 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4688 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3741 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11926 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3332 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 445 1
Овчинский Владислав 229 3
Корнеенков Игорь 2 1
Калинин Александр 167 1
Сивцев Илья 159 1
Фролов Денис 56 1
Гольденберг Леонид 61 1
Лачков Евгений 38 1
Чендаров Андрей 16 1
Ионкин Сергей 5 1
Мантуров Денис 114 1
Горнев Евгений 5 1
Дегтев Геннадий 267 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 214 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 486 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17536 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Китай - Тайвань 4055 1
Нидерланды 3562 1
Москва - Печатники 135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9223 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6386 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5125 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4784 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10227 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 50 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7110 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3696 1
Физика - Physics - область естествознания 2699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 778 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1625 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 44 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2545 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 954 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7991 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1385 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3315 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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