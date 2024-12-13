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Горнев Евгений



13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML 1
01.11.2023 Власти: Россия готова выпускать современные литографы для топологии 350 нм и 130 нм 1
12.10.2023 Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов 1
26.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники   1
20.09.2022 Интерес ИТ-компаний к сотрудничеству с вузами сокращается 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горнев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Intel Corporation 12197 2
Nikon 622 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
Apple Inc 12101 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Cisco Systems 5114 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Unsplash 764 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
Шпак Василий 223 2
Нефедов Олег 5 1
Овчинский Владислав 228 1
Мишустин Михаил 676 1
Дегтев Геннадий 255 1
Мантуров Денис 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Нидерланды 3517 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Москва - Печатники 128 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 38 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование в России 2191 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
РИА Новости 917 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 4
РАН - Российская академия наук 1871 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
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