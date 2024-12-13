Горнев Евгений
Горнев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 764 2
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
|Шпак Василий 223 2
|Нефедов Олег 5 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Мантуров Денис 106 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.