Россия начнет выпускать суверенное оборудование для производства чипов. На все выделено три года и 100 миллиардов

Власти потратят 100 млрд руб. на возведение в России индустрии по выпуску оборудования для производства микросхем. Деньги будут выделяться в течение трех лет. Для сравнения, только за 2022 г. ASML, крупнейший вендор такой аппаратуры в мире, вложил в НИОКР втрое больше денег. К тому же в России почти нет нужных специалистов, а тем, кого удалось найти, уже около 80 лет.

Весьма оптимистичные планы

В России в обозримом будущем появится своя индустрия производства оборудования для выпуска микроэлектроники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг. На реализацию этого проекта заложено всего несколько лет – приблизительно до 2027 г. А чтобы успеть в срок, инициатива будет подкреплена крупными инвестициями – суммой с 11 нулями, которая будет влита в течение ближайших двух лет.

По информации издания, в 2023-2025 гг. власти выделят свыше 100 млрд руб. Деньги будут потрачены на опытно-конструкторские работы (ОКР) в сфере разработки оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, а заодно и различных специализированных материалов.

Госпланы в соответствии с госпрограммами

В Минпромторге сообщили изданию, что деньги будут выделены в рамках «субсидирования работ по действующим механизмам государственной поддержки» и за счет «работ по государственным закупкам по 44-ФЗ» с учетом нацпрограмы «Научно-технологическое развитие России». К моменту выхода материала источники денег не раскрывались – нет данных, сколько средств выделит государство, и какой объем от 100 млрд руб. составят внебюджетные средства.

Фото: Intel Россия полностью зависит от иностранного железа для выпуска микроэлектроники. Но, возможно, это продлится недолго

Стоит отметить, что 100 млрд руб., поделенные на несколько лет – сумма не такая уж большая, если сравнить ее с общими расходами на поддержку отечественной индустрии микроэлектроники. В 2024 г. вложения в нее достигнут 210 млрд руб.

Российский вице-премьер и по совместительству глава Минпромторга Денис Мантуров акцентировал внимание на том, что эти расходы постоянно растут. «В 2020 г. бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд руб. по году, в нынешнем году они составили уже 147 млрд руб., а в следующем превысят 210 млрд», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

350 нанометров к 2024 году

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Международного научно-технологического центра МИЭТ (МНТЦ МИЭТ) Олега Нефедова, выполнение всех запланированных опытно-констуркторских работ обеспечит Россию к 2027 г. почти полным набором оборудования для выпуска микросхем на трех основных этапах – производстве кремниевых пластин, планарном цикле и процедуре резки кремния. Деньги будут потрачены на фотолитографы, установки ионной имплантации, кластеры плазмохимического травления, установки для выращивания кремния и пр. а часть средств пойдет на разработку систем автоматизированного проектирования (САПР).

Вот только о современном «железе» речи пока что нет вовсе. По информации издания, первая отечественная установка для фотолитографии будет готова до конца 2024 г. – над ней прямо сейчас работают специалисты Зеленоградского нанотехнического центра (ЗНТЦ). Но этот литограф будет пригоден лишь для топологии 350 нм.

Для сравнения, на октябрь 2023 г. самый современный в мире техпроцесс – 3 нм, по которому на фабриках тайваньской компании TSMC выпускаются мобильные центральные процессоры.

Также нельзя не отметить, что часть «железа» для производства аппаратуры по выпуску микросхем российским происхождением похвастаться не сможет. Его завезут из Белоруссии и КНР.

Нет ни денег, ни молодых специалистов

Власти построили очень амбициозные планы, с учетом их масштабов и сроков исполнения. Напомним, что в России на конец 2023 г. не существовало современного производства полупроводников – освоена максимум 65-нанометровая технология из начала XXI века на оборудовании иностранного производства. 28-нанометровый завод должен быть построен к концу 2024 г., Сроки запуска производства назначены на 2027 г. Современные литографические комплексы в стране не производятся.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что никакие финансовые вливания в новую для страны отрасль не помогут, если у нее нет нужного числа профильных специалистов, а России их в настоящее время очень не хватает. Экспертов, способных разрабатывать комплексы по выпуску оборудования для производства микросхем, как и само такое оборудование, в стране буквально единицы, и у каждого на руках уже давно есть удостоверение пенсионера.

Да и 100 млрд руб. – сумма небольшая на фоне того, какие деньги вливают в развитие бизнеса крупные игроки мирового рынка. В Голландии работает компания ASML, крупнейший во всем мире поставщик оборудования для литографии с долей в глобальных поставках на уровне 90% (в денежном эквиваленте), и она за один только 2022 г. вложила в исследования и разработки 3,25 млрд евро. А с учетом того, что 1 евро стоит около 106 руб. по курсу ЦБ на 12 октября 2023 г., инвестиции получаются астрономически большими – около 350 млрд руб.

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По словам Олега Нефедова, компании, которые могли бы выполнить все запланированные ОКР, сталкиваются с проблемами при получении денег из бюджета на разработку и по 44-ФЗ, который требует от исполнителя опыта в выполнении нужных ОКР: «У организации нет компетенций по выполнению таких работ, большинство из них не могут выполнить этот норматив», – сказал Нефедов (цитата по «Коммерсанту»).

Попытка властей построить целую индустрию по выпуску аппаратуры для производства микросхем в столь сильно сжатые сроки вызывает скепсис у экспертов. Как сообщил изданию заместитель заведующего кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ Евгений Горнев, даже крупные компании, у которых есть необходимые компетенции, «с опаской берутся за исполнение подобных ОКР». «У предприятий не хватает ни сотрудников, способных просчитать технологический процесс работы таких установок, ни ученых, обладающих достаточными знаниями в области, например, практической физики», – подчеркнул Горнев.

По его словам, в недавнем прошлом Минпромторг и неназванное крупное предприятие искали профильных специалистов в этой области, но результаты поиска оказались весьма удручающими. «Их в России оказалось буквально четыре-пять человек. Всем или под 80, или за 80 лет», – сообщил Горнев изданию.