Российская микроэлектроника перейдет на топологию 28 нм. Много это или мало?

Российская микроэлектронная промышленность к 2027 г. сможет работать по топологии 28 нм, а к 2030 г. – 14 нм., считают в Минпромторге. Эксперты считают, что такие технологии позволят наладить выпуск бюджетных ноутбуков на базе Linux и процессорах RISC-V.

Дорожная карта развития российской микроэлектроники

Минпромторг представил дорожную карту развитию микроэлектроники в России. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад замглавы ведомства Василия Шпака, сделанному в рамках форума «Микроэлектроника-2023».

Сейчас российские микроэлектронные предприятия могут производить продукцию по топологическим нормам 130 нм. В 2026 г. топология составит 65 нм., в 2027 г. – 28 нм., в 2030 г. – 14 нм.

Какие технологии используют сейчас российские микроэлектронные заводы

В 2012 г. зеленоградский завод «Микрон» построил самое современное на тот момент микроэлектронное производство в России – по топологии 90 нм. Правда, участники рынка высказывают сомнения относительно данного производства и полагают, что скорее там используется топология 130 нм. Но в «Микроне» уверяют, что цех 90 нм продолжает работать.

Фото: Kandinsky Российская микроэлектроника в представлении нейросети Kandinsky

Также зеленоградский завод «Ангстрем-Т» строил производство по топологии 60 нм. Правда, завод испытывал финансовые трудности и в 2019 г. за долги был отдан госкорпорации «ВЭБ.рф». Сейчас банк через компанию «НМ-тех» пытается достроить производство.

Мировые тенденции в сфере микроэлектроники

Мировая промышленность стала осваивать топологию 28/32 нм в конце нулевых годов. В том числе тайваньская фабрика TMSC освоила выпуск продукции на топологии 28 нм. В 2011 г. Intel начала производить процессоры по топологии 32 нм.

В конце 2000-х TMIC стала осваивать топологии 5-7 нм. Сейчас мировая микроэлектронная промышленность осваивает топологии в несколько нанометров. В 2022 г. был представлен процессор Apple A16, работающий по топологии 4 нм. В 2021 г. корпорация IBM объявила о создании первого 2 нм чипа.

Мнение эксперта

Как отмечает разработчик микросхем и автор образовательных программ Школы синтеза цифровых схем Юрий Панчул, топология 3 нм нужна только для дорогих устройств, например, топовых смартфонов, где на большой тираж размазываются монументальные, в несколько десятков миллионов фиксированные начальные расходы на производство.

«А вот 28 нм уже комфортабельный техпроцесс для кучи устройств, тех же мобильных, и при этом не запредельно дорогой по сравнению с 3-4-5 нм, - отмечает Панчул. - На этой топологии, в том числе, можно наладить выпуск бюджетных ноутбуков типа Chromebook на ARM-based чипах от MediaTek. Только в российских условиях это были бы ноутбуки с Linux на процессорах с архитектурой RISC-V. На них вполне можно комфортабельно работать».