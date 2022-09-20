Интерес ИТ-компаний к сотрудничеству с вузами сокращается

Российские ИТ-компании больше не хотят вкладываться в подготовку студентов профильных вузов. Это стоит немалых денег, но после выпуска айтишники могут уйти работать в другую компанию, в том числе и в иностранную. Интерес компаний к сотрудничеству с вузами стремительно падает. Проблема очень серьезная – ее обсуждение ведется на уровне Минцифры, Минпромторга и аппарата премьер-министра Михаила Мишустина.

Новая проблема ИТ-отрасли

Российские компании стремительно теряют интерес к студентам вузов, получившим или получающим профильное ИТ-образование, а также к самим учебным заведениям, пишет «Коммерсант». Компании все меньше хотят открывать на базе вузов различные лаборатории. В 2021 г. около 77% предприятий из ИТ-сферы сотрудничали с вузами, однако в 2022 г. этот показатель скатился до 47%.

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг совместных с вузами образовательными программами – лишь 15% организаций заинтересованы в их реализации. В 2021 г. их было 40%.

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Тратить время на участие в научно-исследовательских программах российская ИТ-сфера тоже больше не желает. В 2022 г. пойти на это готовы лишь 14% предприятий, тогда как в 2021 г. такие программы интересовали 43% компаний.

Кто виноват

Точные причины столь резкого падения интереса ИТ-сферы к взаимодействию с профильными вузами еще предстоит выяснить. Однако вопрос уже поднимается на очень высоком уровне. По информации издания, он обсуждался в рамках закрытой встречи представителей отрасли с сотрудниками аппарата премьер-министра России Михаила Мишустина и Минпромторга. В мероприятии, прошедшем 15 сентября 2022 г. в Аналитическом центре при Правительстве России также приняли участие представители Минцифры.

По словам неназванного источника издания, приближенного к одному из участников встречи, кризис взаимодействии ИТ-компаний с профильными вузами кроется, помимо прочего, в нежелании тратить деньги на обучение будущих специалистов. Объясняется это тем, что такие айтишники, получившие диплом, не обязаны идти в компанию, вложившуюся в его обучение, и вольны пойти работать в любую другую организацию.

Другими словами, компании из ИТ-отрасли начали считать свои деньги, особенно с учетом того, что расходы на подготовку будущего потенциального сотрудника исчисляются суммами с шестью нулями. По подсчетам заместителя зав. кафедрой микро- и наноэлектроники столичного МФТИ Евгения Горнева, подготовка всего одного студента может стоить компаниям в среднем в пределах 1 млн руб. в год.

Из слов Горнева стало понятно, что размеры денежных вливаний в студента могут разниться в зависимости от города его обучения. Указанный им 1 млн руб. в год, по его словам, это «оплата работы преподавателей, аренда жилья в Зеленограде, где студенты проходят практику, стипендия». «У нас стипендия аспирантов по таким программам составляет 60 тыс. руб. в месяц при базовой 8 тыс. руб.», – сообщил Горнев «Коммерсанту».

Студенты не хотят работать

Во время встречи участников ИТ-сообщества с представителями Минпромторга и Минцифры поднимался еще один немаловажный вопрос – очень низкая конверсия выпускников с профильным ИТ-образованием. Источники издания утверждают, что многие из них, еще будучи студентами, открыто заявляют о нежелании работать в российских компаниях и, наоборот, о готовности трудиться во благо иностранных предприятий.

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С другой стороны, другие ИТ-специалисты, работавшие на российские офисы иностранных компаний, наоборот, перешли в отечественные организации. Как сообщал CNews, компания Cloud (в прошлом – SberCloud), переманила бывших работников американских Intel, IBM и Cisco. Все три компании покинули российский рынок, а Intel и вовсе пыталась тайно вывезти несколько сотен своих российских работников за рубеж.

Но существует еще одна проблема. Студенты, получающие профильное ИТ-образование, говорят не только о желании работать на иностранную компанию, но и вовсе об отсутствии планов оставаться в профессии. Многие намерены после получения красной или синей корочки сменить специальность.

Для примера, лишь 60% выпускников российских вузов, новых специалистов в области радиоэлектроники, готовы работать по специальности (статистика Финансового университета при правительстве России). 40%, напротив, хотят уйти из профессии. Не более 35% таких специалистов готовы работать на российскую компанию, но 15% собираются сменить ее на иностранную в течение одного-трех лет работы. 10% сразу хотят работать на иностранное предприятие.