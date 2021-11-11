Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

Компания «Лассард» выиграла тендер Минпромторга на 1,2 млрд руб. на постройку к концу 2025 г. установки для производства полупроводников GaAs и Ge. «Лассард» на 65% принадлежит Денису Фролову, в июне 2021 г. возглавившему одну из крупнейших в России ИТ-компаний – НКК. В активе Фролова также есть 80-процентная доля в Astra Linux, плюс он является акционером «Байкал электроникс».

Отечественное производство полупроводников

В России появится новое производство полупроводников стоимостью свыше 1,2 млрд руб. Заказчиком выступает государство в лице Минпромторга, а объявленный ведомством тендер выиграла компания «Лассард».

Заявка Минпромторга была размещена на сайте госзакупок 29 сентября 2021 г. с начальной ценой 1,231 млрд руб. Итоги конкурса были подведены 8 ноября 2021 г. Вероятность победы «Лассарда» была максимальной, так как в данном тендере она обошлась без конкурентов, оказавшись единственным его участником. По итогам конкурса стоимость контракта не изменилась.

Редакция CNews обратилась в «Лассард» с вопросом о наличии в России других компаний, в теории способных выполнить поставленную Минпромторгом задачу. «В России есть ряд как научно-исследовательских институтов, так и частных компаний, которые обладают компетенциями в области создания оборудования для выращивания микрокристаллических материалов. Это АО “Гиредмет” (Росатом), АО “Монокристалл” (г. Ставрополь), АО “НИИ МВ” (г. Зеленоград) и ФГУП ЭЗАН (г. Черноголовка)», – ответили представители компании.

В список соучредителей компании «Лассард» входит Денис Фролов. В настоящее время он известен в первую очередь тем, что пытался стать главой одной из крупнейших российских ИТ-компании – «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой статус крупнейшей ИТ-компании с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Правда, как сообщал CNews, в конце октября 2021 г. назначение Фролова на эту должность главы компании было признано недействительным.

Какое производство построит «Лассард»

Согласно документации к госзакупке Минпромторга, перед «Лассардом» стоит задача по проведению опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой она должна будет разработать многотигельную установку для выращивания монокристаллов GaAs и Ge диаметром 100 и 150 мм методом замораживания в поле градиента температуры (методом VGF). Проект получил кодовое название «Листопад». В «Лассарде» сообщили CNews, что данное название «не несет никакой смысловой нагрузки и привязки к проекту не имеет». «Возможно, выбор был сделан в пользу “Листопада” как ассоциация со временем года, когда проект был инициирован», – сказали CNews представители компании.

«Лассард» ускорит локализацию производства электроники

GaAs и Ge – это полупроводники, широко использующиеся в различных видах техники. Они применяются, в том числе, при производстве лазерной техники, оптоэлектроники и СВЧ-техники.

Предварительные сроки выполнения «Лассардом» поставленной задачи уже известны. Разработка поделена на четыре этапа, последний из которых должен завершиться не позднее 30 ноября 2025 г. На вопрос CNews о возможности завершить работу над проектом раньше срока представители компании ответили: «В наших интересах реализовать проект раньше. Сделаем для этого все возможное. По условиям договора допускается завершение работ раньше указанных сроков на шесть-восемь месяцев».

Справится ли «Лассард»

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Лассард» была основана в 2016 г. в Обнинске (Калужская область) с уставным капиталом в пределах 3,05 млн руб. Денис Фролов не только входит в число ее учредителей, но и занимает пост ее гендиректора.

На момент публикации материала «Лассард» на 65% принадлежала Фролову, являющемуся также совладельцем Astra Linux и компании «Байкал электроникс». Еще 27,5% удерживал Игорь Корнеенков, а оставшиеся 7,5% принадлежали Илье Сивцеву. По итогам 2020 г. выручка компании превысила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли свыше 356 млн руб.

За компанией закреплено 16 видов деятельности, главный из которых – «обработка металлов и нанесение покрытий на металлы». Также она занимается «производством диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части» и «производством элементов электронной аппаратуры».

Со слов замгендиректора по технологическому развитию «Объединенной приборостроительной корпорации» Андрея Чендарова, разработка российской установки для выращивания монокристаллов GaAs и Ge является необходимым шаг для обеспечения импортонезависимости в области оборудования для производства электронной компонентной базы (ЭКБ). «“Лассард” является высокотехнологичной компанией, технологическая база которой позволяет создать необходимый задел для расширения предприятиями – производителями ЭКБ серийного производства монокристаллов, которые могут применяться в различных сферах, в том числе в области телекоммуникаций», – заявил ТАСС Чендаров.

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Исполнительный директор «Лассарда» Олег Нефедов сообщил «Коммерсанту», который первым обратил внимание на тендер Минпромторга, что в рамках контракта компания построит установки «для профильных российских предприятий, планирующих выпускать оборудование и полупроводниковые материалы. «Сегодня в России монокристаллы GaAs и Ge не производятся, а импортируемые материалы – низкого качества при высокой стоимости. При этом купить оборудование для их выращивания на открытом рынке невозможно: производители разрабатывают установки для внутреннего использования», – добавил он.

Олег Нефедов рассказал CNews, что в дальнейшие планы «Лассарда» входит расширение линейки производимого оборудования, в том числе и для производства других видов полупроводниковых материалов. «Полупроводниковые материалы широко применяются при производстве высокоэффективных солнечных батарей спутников, систем лазерной обработки материалов, медицинской техники, а также систем высокоскоростной передачи данных», – отметил Нефедов.

Как основной владелец «Лассарда» пытался возглавить НКК

Денис Фролов, держатель 65-процентной доли в «Лассарде», в настоящее время известен тем, что пытается взять контроль над НКК. Как сообщал CNews, эта история берет свое начало в апреле 2021 г.

Бизнесмены Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым на тот момент принадлежали по 32% в НКК, были готовы уступить свои доли Фролову. Это позволило бы ему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов, как известно, контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» – юрлицо ГК Astra Linux.

Денис Фролов

Однако в списке совладельцев НКК есть еще Александр Калинин, удерживающий в ней 33%. В июне 2021 г. в рамках внеочередного собрания участников НКК было принято решение о смещении Калинина с поста президента компании. Новым главой стал Денис Фролов.

Калинин не стал мириться с изменениями и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Фролову, Гольденбергу и Лачкову, а также к самой НКК. В иске он потребовал признать недействительным решение собрания участников НКК.

22 октября 2021 г. суд удовлетворил иск Калинина, тем самым признав назначение Фролова на пост главы НКК недействительным. А спустя еще шесть дней, 28 октября 2021 г. Дениса Фролова доставили на допрос в Следственный комитет 28 октября 2021 г. Утром того же дня в его квартире прошли обыски.

Фролов не был арестован, а давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина. Тот был советником и партнером Александра Калинина, на пост которого и был назначен Фролов. Представители Фролова факт допроса бизнесмена подтвердили. «Данное уголовное дело никакой связи с деятельностью НКК не имеет», – сообщилии они редакции CNews.

Сергея Ионкина задержала ФСБ, предположительно, при передаче взятки за попытку организовать незаконное уголовное преследование Александра Калинина и его сына Алексея.