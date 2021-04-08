За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux

Битва за контрольный пакет

Семья Калининых намерена выкупить у партнеров по «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) совокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина, отец которого Александр Калинин владеет 33% компании.

В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежит по 32% НКК, намерены уступить свои доли Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Консолидация активов НКК позволила бы ему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных (СХД), полагают опрошенные изданием эксперты.

По данным рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России, по итогам 2019 г. НКК сохранила статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб.

Внутрикорпоративное противостояние

В первую очередь семью Калининых интересуют активы ООО «Группа Аквариус», рассказал «Коммерсанту» Алексей Калинин. Выручка «Аквариуса» за 2020 г. по данным НКК составила 25 млрд руб.

Президент НКК Александр Калинин

Помимо «Аквариуса», который является крупным российским производителем компьютерной техники, серверов и СХД, в НКК также входит группа «Систематика», «Национальная платформа» и дубайский National Computer Corporation Middle East. В настоящее время, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем НКК помимо Александра Калинина, Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова является группа «Аквариус» (3%).

Гольденберг заявил о проведении «разных переговоров, связанных с НКК», Лачков отметил, что переговоры с Алексеем Калининым «закончились без результата».

Экс-глава OCS, вице-президент НКК Алексей Калинин

Денис Фролов подтвердил «Коммерсанту» факт проведения переговоров с «фактическими владельцами контрольного пакета НКК». По его словам, условия сделки пока еще не определены.

Денис Фролов является владельцем 80% доли в группе компаний «Вартон», которая, как в октябре 2020 г. рассказал CNews, вела переговоры о передаче под ее контроль 60% акций «Байкал электроникс». Также Фролов контролирует 80% в ООО «Русбиттех Астра» – юрлицо ГК Astra Linux.

Таким образом, Фролов в случае приобретения 64% доли в НКК может стать совладельцем крупнейших ИТ-активов в России и выстроить на их основе крупнейший отечественный холдинг на рынке радиоэлектроники, отмечает «Коммерсант».

Тем не менее, у Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК. В случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть использовано, заявил Алексей Калинин.

По словам Ивана Покровского, исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), вхождение разработчика процессоров «Байкал» и производителя серверов и СХД «Аквариус» в единый холдинг обеспечило бы серьезное преимущество на рынке госзаказа.

Проблемы Александра Калинина

Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. CNews президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу о картельном сговоре.

Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях Интеграция

Согласно данным базы судов общей юрисдикции Москвы, он обвиняется в нарушении ст. 178, Ч. 2, п. в УК РФ (ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере). Максимальным наказанием, предусмотренным по этой статье, является лишение свободы на срок до 6 лет или принудительные работы на срок до 5 лет.

Как ранее рассказывал CNews со ссылкой на собственные источники, корни расследования берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

В частности, НКК, «Аквариус», «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по утверждению ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагал источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

Уже после помещения Александра Калинина под домашний арест CNews рассказал о назначении Алексея Калинина первым вице-президентом НКК. Решение о назначении было принято Александром Калининым при поддержке партнерами, как заверили в компании. Алексей взял на себя часть функций президента НКК.

Алексей Калинин уже работал во входящей в НКК компании-дистрибуторе OCS в должности вице-президента в 2011 г., и в 2015 г. стал президентом организации. В конце сентября 2019 г. он покинул ее при странных обстоятельствах, в частности успев посудиться со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

В августе 2020 г. CNews рассказал об аресте ИТ-советника Госдумы Евгения Лифшица, который пытался получить от Александра Калинина $3 млн для решения вопроса о «минимизации уголовной ответственности».