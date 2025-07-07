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Гольденберг Леонид


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Основатель крупнейшей в прошлом ИТ-компании России рассказал, как потерял над ней контроль 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 1
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов 2
02.08.2023 Российский ИТ-гигант перешел под персональный контроль одного из учредителей 1
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
30.09.2022 Крупнейшая ИТ-компания страны стала полностью российской 2
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 1
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 1
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 2
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС 1
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 2
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 2
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 2
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 2
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 2
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства 1
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting 1
22.01.2013 Владельцы «Систематики» и «Стэп Лоджик» обменялись акциями 1
20.07.2011 “Систематика” завершила поглощение SAP-интегратора 3
01.07.2010 TopS BI избавилась от гендиректора- «оптимизатора» 1
01.04.2008 «Систематика» купила Ensys и Landata 1

Публикаций - 62, упоминаний - 75

Гольденберг Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 918 45
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 312 42
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 22
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 18
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 16
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 14
НКК - Национальная платформа - 52 13
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 12
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 11
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 101 10
Varton - Вартон ТПК - Gauss 49 8
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 8
HP - Hewlett-Packard 3629 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Дата 28 7
Microsoft Corporation 24922 6
Cisco Systems 5168 5
Intel Corporation 12348 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 5
Крок - Croc 1787 4
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 4
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 4
SAP SE 5349 4
Oracle Corporation 6767 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 4
Восход ФГБУ НИИ 663 4
8550 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 3
HP Inc. 5722 3
Xerox 1145 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 3
Jabil - Джейбил 29 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 2
Белый Ветер 361 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 2
Газпром ПАО 1376 2
НКК Финанс - 7 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 623 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Альфа-Групп 719 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
АСК 43 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Транснефть 314 1
Связной ГК 1375 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Связной Банк 105 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
РЖД - Российские железные дороги 1949 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Tesla Motors 412 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
101Hotels.com 456 1
Энергомашбанк 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3444 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2041 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3043 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
Федеральное казначейство России 1825 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2606 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 145 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 2
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4316 18
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11969 6
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DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1343 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 502 3
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2624 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 2
Linux OS 10331 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 6
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 251 5
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 885 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 807 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3349 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 2
FreePik 1187 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1368 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Intel Pentium III 781 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 28 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 313 1
Smart Technologies - Aquarius Standard 7 1
Smart Technologies - Aquarius Compact 3 1
Яндекс Помощь рядом 28 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 17 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Windows 10 1818 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Apple iPhone 6 4863 1
Реестр добросовестных экспортеров 206 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Google Android 14357 1
Kaspersky OS 130 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 130 1
Калинин Александр 168 35
Лачков Евгений 39 33
Фролов Денис 58 30
Калинин Алексей 71 25
Степанов Владимир 86 18
Ефремов Антон 17 9
Кот Олег 24 9
Бланкет Надежда 13 9
Цыценко Антон 8 7
Лифшиц Евгений 11 4
Ионкин Сергей 5 4
Дергунова Ольга 119 3
Сорокин Максим 16 3
Сивцев Илья 160 3
Евдокимов Андрей 84 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Покровский Иван 124 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Нуралиев Борис 291 2
Краснов Михаил 84 2
Бутман Евгений 29 2
Пантелеев Илья 25 2
Рейман Леонид 1052 2
Богуславский Леонид 37 2
Бобровников Борис 104 2
Васин Василий 35 2
Андреев Сергей 64 2
Гликман Феликс 16 2
Москалев Дмитрий 6 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Ким Дмитрий 66 2
Калининых Алексей 3 2
Шамшурин Андрей 3 2
Дунайцев Владимир 4 2
Маримонт Ефим 2 2
Мельников Алексей 69 2
Комаров Михаил 22 2
Пискунов Владимир 14 2
Кувшинников Дмитрий 3 2
Галкин Игорь 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 150548 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 430 8
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 6
Китай - Тайвань 4062 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 727 4
Кипр - Республика 571 3
Земля - планета Солнечной системы 10491 2
Германия - Федеративная Республика 12811 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 2
Украина 7689 2
Бразилия - Федеративная Республика 2405 2
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3437 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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