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Гольденберг Леонид
УПОМИНАНИЯ
Гольденберг Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 168 35
|Лачков Евгений 39 33
|Фролов Денис 58 30
|Калинин Алексей 71 25
|Степанов Владимир 86 18
|Ефремов Антон 17 9
|Кот Олег 24 9
|Бланкет Надежда 13 9
|Цыценко Антон 8 7
|Лифшиц Евгений 11 4
|Ионкин Сергей 5 4
|Дергунова Ольга 119 3
|Сорокин Максим 16 3
|Сивцев Илья 160 3
|Евдокимов Андрей 84 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Покровский Иван 124 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Нуралиев Борис 291 2
|Краснов Михаил 84 2
|Бутман Евгений 29 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Рейман Леонид 1052 2
|Богуславский Леонид 37 2
|Бобровников Борис 104 2
|Васин Василий 35 2
|Андреев Сергей 64 2
|Гликман Феликс 16 2
|Москалев Дмитрий 6 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Ким Дмитрий 66 2
|Калининых Алексей 3 2
|Шамшурин Андрей 3 2
|Дунайцев Владимир 4 2
|Маримонт Ефим 2 2
|Мельников Алексей 69 2
|Комаров Михаил 22 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Кувшинников Дмитрий 3 2
|Галкин Игорь 5 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2008 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 4
|Ведомости 1097 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 411 3
|Незыгарь - Telegram-канал 5 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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