«Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК

Группа «Аквариус» отошла Алексею Калинину и Владимиру Степанову. Ранее активы принадлежали «Смарт текнолоджис», которым владели Алексей Калинин, Олег Кот, Надежда Бланкет и Антон Ефремов. «Аквариус» и «Смарт текнолоджис» разделятся и начнут развиваться отдельно.

«Аквариус» и «Смарт» разошлись

Как стало известно CNews, группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис», ранее входившие в одну группу «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), продолжат работать как независимые организации. Владельцами группы «Аквариус» стали сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов.

С 11 ноября 2023 г. активы «Аквариуса» отошли АО «А-Холдинг», следует из базы «Контур.фокуса». До ноября «Аквариусом» владел ООО «Смарт холдинг». В свою очередь «Смарт холдинг» на 97% принадлежал «Смарт текнолоджис» и на 3% — ООО «Группе компаний Аквариус».

По данным «Контур.фокуса», непосредственно «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину и по 20% сосредоточены у Олега Кот, Надежды Бланкет и Антона Ефремова.

Поскольку «А-Холдинг» акционерное общество, его владельцы не отображаются в ЕГРЮЛ. Однако, как рассказал CNews собеседник в «Аквариусе», долями в «А-Холдинге», которому теперь единолично принадлежит «Аквариус», «в разных пропорциях владеют Алексей Калинин и Владимир Степанов». Надежда Бланкет полностью выходит из «Смарт текнолоджис» и сосредоточится на группе «Аквариус». Олег Кот и Антон Ефремов остаются владельцами «Смарт текнолоджис», уточнил он.

АО «А-холдинг» была образована 31 августа 2023 г. в Москве. Гендиректором компании выступает Владимир Дунайцев. В ноябре 2022 г. он был назначен гендиректором группы «Аквариус».

Зачем это нужно

«Новая структура позволит гибко реагировать на любые запросы и вызовы со стороны отрасли, рынка и экономики, и поддерживать необходимую скорость развития группы компаний», — рассказал CNews председатель совета директоров группы «Аквариус» Алексей Калинин.

«Смарт текнолоджис» тем временем определила для себя «наиболее перспективные направления роста компании и сконцентрирует на них усилия сотрудников», отметил председатель совета директоров компании Антон Ефремов.

Группа «Аквариус» и «Смарт текнолоджис» продолжат выполнять совместные проекты.

Согласно официальному сайту компании, «Смарт текнолоджис» разрабатывает и внедряет инфраструктурные решения, оказывает сервисную поддержку информационных систем для государственных и корпоративных заказчиков.

Исход основателя из НКК

Напомним, в июле 2023 г. основатель НКК Александр Калинин продал свою долю в ООО «Смарт-холдинг». Согласно базе «Контур.фокус», с начала июля 2023 г. доля Калинина (33%) перешла во владение ООО «Смарт текнолоджис». Ранее «Смарт текнолоджис» уже принадлежали 64% долей компании, потом юрлицо стало владеть 97%. Остальные 3% принадлежали ООО «Группе компаний Аквариус».

Представители «Аквариуса» (входит в «Смарт холдинг») пояснили, что продажа доли Александра Калинина состоялась в результате договоренности, к которой стороны пришли еще в 2022 г. Сумму сделки в компании не раскрыли. Эксперты, опрошенные изданием, оценивают долю Калинина (33%) в 10-12 млрд руб.

Битва за НКК

Александр Калинин был основателем некогда крупнейшей ИТ-корпорации страны. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК была крупнейшей ИТ-компанией с совокупной выручкой 215,7 млрд руб. Первое место компания занимала и в 2018 г.

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В апреле 2021 г. началась битва за корпорацию. Тогда Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, хотели уступить свои доли Денису Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных.

История закончилась в декабре 2021 г. НКК продала группу «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». А в собственности Гольденберга и Лачкова остались все остальные активы НКК («Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика»). Наблюдательный совет «Аквариуса» возглавил Александр Калинин.

В декабре 2021 г. НКК была переименована в «Смарт холдинг».