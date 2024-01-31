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Бланкет Надежда

СОБЫТИЯ


31.01.2024 У «Аквариуса» появилось два новых совладельца 1
17.11.2023 «Аквариус» перешел в собственность к своему гендиректору и сыну основателя НКК 2
12.07.2023 Конец легенды. Основатель НКК избавился от доли в знаменитом ИТ-холдинге 1
19.10.2022 ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE 1
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер 1
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
19.07.2022 Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту 1
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода 1
31.03.2022 Российский производитель серверов и СХД купил огромный завод электроники 1
18.02.2022 Сменивший владельцев «Аквариус» увеличит выпуск ПК, серверов и ноутбуков в два раза 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 1
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Бланкет Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 14
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
НКК - Национальная платформа - 55 4
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 4
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Jabil - Джейбил 31 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
HP Inc. 5883 2
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 1
Сбер - Цифровая Платформа 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 12 1
Conomica - Кономика - Содружество 1 1
S8 Capital - Aquarius - Технопрогресс 13 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ИКС 538 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Крок - Croc 1964 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Sony 6739 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
Tesla Motors 461 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
Моноблок - Monoblock PC 1115 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Microsoft Windows 10 1938 2
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Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 48 1
Smart Technologies - Haribda 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Linux OS 11533 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apache Cassandra 61 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Калинин Алексей 77 13
Ефремов Антон 21 12
Кот Олег 30 12
Калинин Александр 189 11
Фролов Денис 73 9
Гольденберг Леонид 63 9
Лачков Евгений 40 9
Степанов Владимир 91 9
Дунайцев Владимир 4 2
Курбанов Тимур 13 1
Ионкин Сергей 6 1
Калининых Алексей 3 1
Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
Власов Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Украина 7928 2
США - Мичиган 274 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Кипр - Республика 636 1
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
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Незыгарь - Telegram-канал 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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