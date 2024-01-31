Индексная книга (каталог) CNews*
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Бланкет Надежда
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Бланкет Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 2096 3
|BLF Partners 13 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
|Tesla Motors 461 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Калинин Алексей 77 13
|Ефремов Антон 21 12
|Кот Олег 30 12
|Калинин Александр 189 11
|Фролов Денис 73 9
|Гольденберг Леонид 63 9
|Лачков Евгений 40 9
|Степанов Владимир 91 9
|Дунайцев Владимир 4 2
|Курбанов Тимур 13 1
|Ионкин Сергей 6 1
|Калининых Алексей 3 1
|Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
|Власов Олег 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.