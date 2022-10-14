Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер

В Твери начался выпуск серийной продукции на новом заводе «Аквариуса». Первым с конвейера сошел ноутбук-трансформер, способный превращаться в планшет и управляться посредством касаний участков сенсорного экрана. До конца 2022 г. тираж этой модели может достигнуть 20 тыс. штук.

Запуск завода в Твери

Как стало известно CNews, в Твери заработал новый завод по производству вычислительной техники российской компании «Аквариус». На предприятии 13 октября 2022 г. с конвейера сошел первый ноутбук. Об этом редакции рассказали представители разработчика-производителя.

Изделие с серийным номером с несколькими нулями и единицей на конце технологической новинкой не является. На заводе в Шуе Ивановской области, который до вышеупомянутой даты был единственной действующей производственной площадкой компании, ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483 пошел в серию еще в 2020 г.

Правда, на старом заводе к настоящему моменту было выпущено не более 3 тыс. лэптопов этой модели. Что же касается площадки в Твери, то на ней 2-3 тыс. изделий будет произведено только в ходе исполнения первого заказа, в то время как до конца 2022 г. общий тираж может достигнуть 20 тыс. штук.

В «Аквариусе» рассчитывают, что еще до конца октября 2022 г. тверской завод начнет выпускать всю линейку вычислительной техники компании: серверы, СХД, ПК, планшеты, моноблоки, принтеры, МФУ, КПК. К 2025 г. предприятие должно выйти на уровень выпуска 1,5 млн устройств в год.

«Аквариус» запустил свой новый завод в Твери

Новая площадка была создана не с нуля. В конце марта 2022 г. CNews писал о том, что «Аквариус» приобрел в Твери завод американского производителя электроники Jabil. Общая площадь купленного производственного комплекса составляет 27 тыс. кв. м.

Вместе с заводом компания забрала к себе и несколько десятков уволенных сотрудников с производства. Среди них — технологи, инженеры, операторы и пр. Совокупные инвестиции в проект, по словам представителей компании, составят 5 млрд руб.

Совокупные ресурсы двух заводов «Аквариуса»

В сентябре 2022 г. CNews стало известно о том, что производственные мощности завода «Аквариуса» в Шуе будут расширены в 1,5 раза. Сейчас площадь комплекса составляет 14 тыс. кв. м и будет увеличена до 21 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие составят 1,5 млрд руб.

В перспективе эта модернизация и запуск нового завода позволят компании трехкратно нарастить объем производимой техники до 2,7 млн устройств в год на двух заводах — в Шуе и Твери. На заводе в Шуе сейчас выпускается 0,9-1 млн устройств в год.

На двух заводах будет работать 2,5 тыс. человек — 1 тыс. в Шуе и 1,5 тыс. в Твери, ранее рассказал CNews президент группы «Аквариус» Владимир Степанов.

Параметры первого изделия завода

Aquarius Cmp NS483 представляет собой многофункциональный ноутбук-трансформер (может использоваться как планшет) с сенсорным экраном с диагональю в 14 дюймов. Разработчик относит его к бизнес-классу, то есть не для массового пользователя.

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Лэп-топ включен в реестр российской электроники при Минпромторге. Изделие доступно для приобретения только корпоративными клиентами, поэтому какую-либо его конечную цену в «Аквариусе» назвать не готовы.

Ноутбук построен на базе процессора Intel 11 поколения. Оперативная память составляет 8 ГБ. Ноутбук имеет набор проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств, включая Thunderbolt 4 / USB 3.2 Gen 2 и видео-интерфейсы для подключения внешних мониторов. Доступен слот M.2 для установки опционального 3G/LTE модуля и слот для SIM-карты.

Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 10 и различные варианты Linux. Емкость аккумулятора составляет 44 Втч или 70 Втч, вес — 1,69 кг.

«Новые» владельцы «Аквариуса»

С февраля 2022 г. «Аквариус» основными конечными владельцами «Аквариуса» является семья Калининых — Александр, сооснователь компании, и его сын Алексей. Это стало следствием многомесячной битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) Калининых с группой совладельцев актива, Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым. В декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК, группы «Аквариус» компании «Смарт текнолоджис», подконтрольной Калининым.

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Согласно базе ЕГРЮЛ, 99% долей ООО «Аквариус» с 27 декабря 2021 г. принадлежит ООО «Смарт холдинг», 1% — Владимиру Степанову, менее 1% — Александру Калинину. С16 февраля 2022 г. 64% долей ООО «Смарт холдинг» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». Само ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Котом, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.