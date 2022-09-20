Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза

«Аквариус» вкладывает 1,5 млрд руб. в расширение производственных площадей на своем заводе в Шуе. В перспективе это позволит компании трехкратно нарастить объем производимых серверов, СХД, ноутбуков и пр. электроники до 2,7 млн устройств в год на двух заводах — в Шуе и Твери. Завод в Твери заработает в октябре 2022 г. На заводе в Шуе сейчас выпускается 0,9-1 млн устройств в год.



Вложения в производство

Как стало известно CNews, группа «Аквариус» увеличивает производственные площади своего завода в Шуе (Ивановская область) в 1,5 раза. Сейчас площадь комплекса составляет 14 тыс. кв. м и будет увеличена до 21 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие составят 1,5 млрд руб. Эти планы были представлены на партнерской конференции компании.

На заводе в Шуе «Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Помимо этого, там выпускаются и материнские платы собственной разработки компании.

Два завода

«Аквариус» также располагает еще одной производственной площадкой. В марте 2022 г. он приобрел завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Общая площадь этого производственного комплекса составляет 27 тыс. кв. м.

«Аквариус» вкладывает 1,5 млрд в наращивание производственных площадей

Вместе с заводом компания забрала к себе и несколько десятков уволенных сотрудников с производства. Среди них — технологи, инженеры, операторы и пр. Совокупные инвестиции в проект, по словам представителей компании, составят 5 млрд руб.

На двух заводах будет работать 2,5 тыс. человек — 1 тыс. в Шуе и 1,5 тыс. в Твери, рассказал CNews Владимир Степанов, президент группы «Аквариус». «На новых производственных площадях будет сделан акцент на высокотехнологичные рабочие места, включая роботизированные линии сборки. Все это позволит уже по итогам 2023 г. получить совокупную производственную мощность двух заводов в 2,5 млн устройств», — отметил он.

После модернизации к 2025 г. завод в Шуе сможет выпускать 1,2 млн (сейчас 0,9-1 млн) устройств. Производственный комплекс в Твери начнет работу уже в октябре, уточнили в компании. Там к 2025 г. будут выпускать 1,5 млн устройств того же класса, что и в Шуе.

Таким образом, через три года два завода смогут совокупно выпускать 2,7 млн устройств против 0,9-1 млн сейчас на одном.



Санкции нипочем

В сентябре 2022 г. США ввели санкции против «Аквариуса», а также «дочки» Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Из-за попадания в «черный» список они теперь не смогут получить доступ и к американским процессорным архитектурам и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты для российских производителей сложностями с компонентами и оборудованием.

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«Мы понимали, что рано или поздно это произойдет и были к этому готовы — и морально, и с точки зрения всех производственных и бизнес-процессов», — рассказали CNews представители «Аквариуса».

В компании также отметили, что продолжат «полноценно» работать и придерживаются планов по наращиванию производства.

Владельцы и выручка группы

С февраля 2022 г. «Аквариус» официально принадлежит ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Это стало следствием многомесячной битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании Александра) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым. В декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — «Смарт текнолоджис», подконтрольному Калининым.

Согласно базе ЕГРЮЛ, 99% долей ООО «Аквариус» с 27 декабря 2021 г. принадлежит ООО «Смарт холдингу», 1% — Владимиру Степанову и менее 1% остается у Александра Калинина. В свою очередь с 16 февраля 2022 г. 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». Наконец, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Кот, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.