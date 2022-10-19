ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE
ИТ-интегратор «Смарт текнолоджис», выступающий главным совладельцем группы «Аквариус», уступил свое право требовать долги с ушедшей из России HPE коллекторской компании. В многолетней практике CNews по подробному мониторингу крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний с подобными действиями кредитора редакция столкнулась впервые.
Долг российского офиса HPE
Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало системному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Справедливость требований о возврате именно этой суммы подтвердил Арбитражный суд Москвы, в который 30 июня 2022 г. кредитор обратился с иском к западному вендору. По итогам разбирательства иск был удовлетворен в полном объеме.
Задолженность касается заключенного 2 декабря 2020 г. между сторонами договору, в соответствии с которым вендор обязался оказывать техническое обслуживание своего оборудования у заказчика, получив за это предоплату.
Напомним, на фоне начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. очень многие западные вендоры «железа» покинули Россию, в том числе и HPE. Заключенные ими в нашей стране договоры оказались официально или фактически расторгнуты в одностороннем порядке, однако возвращать российским заказчикам деньги за предоплаченные услуги местные представительства зачастую не спешат.
В сложившейся ситуации российские компании вынуждены обращаться в суды, которые преимущественно их претензии удовлетворяют. CNews неоднократно освещал подобные процессы, в том числе и связанные с HPE.
Арбитражный прецедент
Несмотря на стандартную подоплеку, рассматриваемое в данном материале разбирательство обладает весьма примечательной особенностью. Как следует из документов московского арбитража, протокольным определением суда от 7 сентября 2022 г. была произведена процессуальная замена истца с ООО «Смарт текнолоджис» на ООО «Про фактор».
Анализ открытых данных показывает, что правопреемник истца — это одно из юрлиц компании «Содружество». «Мы приобретаем дебиторскую задолженность юридических лиц с дисконтом и затем взыскиваем долг в полном объеме законными и эффективными методами, — сообщается на ее сайте. — У нас есть огромный опыт и собственная методика, которая позволяет взыскать почти любой долг. Наша ключевая компетенция — умение выбирать и приобретать задолженность, которая будет погашена в запланированные сроки и с тем уровнем доходности, который ожидают наши инвесторы».
На основании этой самопрезентации можно сделать вывод, что данная организация предоставляет заказчикам услуги по взысканию долгов, которые в России принято именовать коллекторскими.
Таким образом, преемник «Смарт текнолоджис» изначально собственных претензий к ответчику не имел и вообще никак не был связан с проблемными отношениями HPE и российской компании.
Представители «Содружества» эти выводы CNews подтвердили, сообщив, что в организации недавно произошел ребрендинг, и ее новое название — Conomica.
«Коммерческие условия конкретно этой сделки мы раскрыть не считаем возможным, — добавили собеседники редакции. — Мы инвестируем в долги российских компаний (зарегистрированных в России). Как правило, выкупаем требования за 70-80% от их номинала».
Подчеркнем, что CNews занимается подробным мониторингом крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний на протяжении последних семи лет. С примером переуступки права требовать долг коллекторам редакция сталкивается впервые.
На момент публикации материала представители «Смарт текнолоджис» прокомментировать CNews параметры своего сотрудничества с «Содружеством/Conomica» не смогли.
Не просто коллекторство, а объект инвестиций
По информации на сайте «Содружества», компания занимается не только непосредственной работой с должниками, но и предлагает сторонним физическим и юридическим лицам инвестировать свои средства в ее деятельность.
«Вложения в просроченную дебиторскую задолженность юридических лиц — относительно новый и пока не растиражированный канал инвестиций, обеспечивающий высокий уровень доходности при сбалансированных рисках, — отмечает компания. — Возможно действовать как самостоятельно, выкупая “дебиторку” на торгах, так и через агента — инвестиционную компанию. Доходность рассчитывается исходя из дисконта — разницы между суммой покупки и размером фактически взысканного долга. Она сильно зависит от класса долга, его юридической чистоты и просуженности, прогнозов по его возврату и т. д., определяющих размер дисконта».
Риски: не однородны и определяются для каждого проекта индивидуально. Существует вероятность частичного или полного дефолта, которая, впрочем, может быть нивелирована диверсификацией портфеля по проектам.
По расчетам «Содружества», средний размер годовой доходности инвестиций в ее деятельность составляет 57%. Это значение в явном виде противоречит собственной статистике организации. В соответствии с ней за шесть лет работы компания привлекла инвестиций на 1,4 млрд руб., что позволило взыскать задолженность на 2 млрд руб. Нетрудно посчитать, что доходность здесь находится на уровне 43%. И это даже если поверить данным «Содружества» (см. скриншот), по которым выходит, что само оно ничего на этом не заработало — в формуле «инвесторы вложили 1,4 млрд руб.; было взыскано 2 млрд руб.; инвесторы заработали 600 млн руб.» места для агентского процента коллекторов не остается.
Несколько фактов о «Смарт текнолоджис»
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Смарт текнолоджис» было зарегистрировано в Москве 7 сентября 2012 г. На данный момент главным соучредителем организации с долей в 40% выступает Алексей Калинин — сын Александра Калинина, одного из основателей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).
Остальные доли поровну поделены частями по 20% между Олегом Котом, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.
С 15 по 22 июня 2018 г. компания на 50% принадлежала НКК, потом до 22 ноября — на 40%.
В настоящий момент ООО «Смарт текнолоджис» на 64% владеет ООО «Смарт холдинг», которому принадлежит около 99% долей группы «Аквариус».