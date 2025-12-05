Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

HPE Russia Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия

HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 72 дела, на cумму 5 782 582 506 ₽*

Судебные дела (72) на сумму 5 782 582 506 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 800 136 242 ₽*
в качестве ответчика (47) на сумму 4 929 150 266 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.12.2025 Парадокс HPE: продажи серверов и облаков падают, хотя спрос на них колоссальный 1
28.07.2025 Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве 1
26.12.2024 «Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet 1
23.05.2024 Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны 2
01.02.2024 Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей 2
01.12.2023 Российские компании активно судятся с поставщиками ПО, бежавшими из страны 1
02.08.2023 Сумма секретных долгов HPE перед российским дистрибутором выросла до 2 миллиардов 4
27.07.2023 Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS 3
27.06.2023 Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE 2
11.05.2023 Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов 2
10.05.2023 Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис 2
27.04.2023 Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору 3
15.03.2023 Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE 3
19.12.2022 Загадочная ИТ-компания наказала сбежавшую из России HPE на крупнейшую в истории сумму 2
08.12.2022 Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена» 2
19.10.2022 ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE 2
15.09.2022 Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE 1
09.04.2021 Решения HPE для типовых бизнес-задач 1
05.04.2021 Решения HPE для типовых бизнес-задач 1
11.10.2019 HPE поможет банку «Открытие» с внедрением новых финтех-решений 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 5
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 1
11.09.2018 Топ50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России 1
11.09.2018 Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг 2
03.10.2017 Убыточная «дочка» Сбербанка перепродала двухмиллиардный ИТ-контракт с маржой в 100 миллионов 2
18.01.2016 Inoventica взяла у HP многомиллионный лизинг 1

Публикаций - 26, упоминаний - 49

HPE Russia и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 21
HP Inc. 5761 7
HP - Hewlett-Packard 3644 7
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 7
Oracle Corporation 6867 6
МегаФон 9892 4
Microsoft Corporation 25236 4
Комплит - Complete 107 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 3
Huawei 4221 3
Dell EMC 5092 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 3
Google LLC 12255 3
Cisco Systems 5222 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Broadcom - VMware 2490 2
Intel Corporation 12541 2
Ростелеком 10306 2
SAP CIS - САП СНГ 863 2
HPE Aruba Networks 91 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Xerox - The Haloid Company 1154 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
D-Link - Д-Линк Трейд 381 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 2
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 55 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 21 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 1
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
Новатэк Новафининвест 57 2
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
UDR Inc 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Газпром ПАО 1416 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Метрополис ТРК 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 10
Судебная власть - Judicial power 2412 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 4 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 6
Оповещение и уведомление - Notification 5376 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 689 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 288 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 721 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1139 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 1
DevOps - Development и Operations 1067 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 7
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 3
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 2
HPE ProLiant 399 2
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 30 2
HP Care Pack 13 1
FreePik 1435 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Apple iPhone 6 4862 1
HPE InfoSight 22 1
Microsoft Windows 16327 1
Щербина Александр 7 3
Семухин Илья 3 2
Колесов Николай 23 2
Хаминский Александр 5 1
Делицын Леонид 133 1
Neri Antonio - Нери Антонио 20 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Грачев Андрей 17 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 9 1
Петров Иван 13 1
Ейнов Амир 1 1
Слизень Виталий 243 1
Калинин Александр 175 1
Рейман Леонид 1058 1
Бирюков Александр 6 1
Бланкет Надежда 13 1
Ефремов Антон 20 1
Калинин Алексей 74 1
Русанов Сергей 48 1
Гогичаты Мераб 5 1
Анохин Павел 14 1
Кот Олег 26 1
Зотов Алексей 62 1
Зайцев Евгений 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 13
Украина 7793 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Нидерланды 3631 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 29 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
США - Калифорния 4775 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Франция - Французская Республика 7975 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 4
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 463 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 703 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Ведомости 1233 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще