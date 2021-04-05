Спецпроекты

Решения HPE для типовых бизнес задач

Бизнес

Вторник, 13 апреля 2021 года
10:00 по московскому времени

Пандемия выявила уязвимые места в бизнесе:
сотрудникам пришлось работать удаленно, оборудованию – справляться с резко возросшей нагрузкой.

Невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но уже сейчас мы можем помочь трансформировать ваш бизнес и сделать ИТ-инфраструктуру эффективной. Цифровая трансформация достижима разными путями, и мы выделили 8 подходов, о которых расскажем на этом вебинаре.

Опираясь на многолетний опыт и анализ потребностей заказчиков, мы разработали базовые наборы оборудования для решения бизнес задач. Эти наборы включают в себя серверы HPE ProLiant Gen10, системы хранения данных HPE MSA Gen6, коммутаторы HPE Aruba, ПО и услуги. Все оборудование доступно к заказу со складов в России.

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Присоединяйтесь к нашему вебинару, и вы узнаете 8 подходов к цифровой трансформации что включают в себя базовые наборы оборудования для решения бизнес задач какие другие инструменты можно использовать для повышения эффективности ИТ-инфраструктуры. Докладчик: Илья Семухин, менеджер по продуктам, HPE Россия.

Вебинар состоится 13 апреля в 10:00 (МСК). Регистрация

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