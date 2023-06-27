Российская ИТ-компания выбила полсотни миллионов из бежавшей из страны HPE

«Мерлион» наказал российскую дочку HPE на 56,6 млн руб. Эту сумму компания заплатила вендору уже после начала СВО за услуги техподдержки. Суд встал на сторону «Мерлиона». Если компания не выплатит долг, то «Мерлион» прибегнет к помощи приставов.

Взыскание с HPE

Как выяснил CNews, «Мерлион» отсудил у российского юрлица HPE (ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз») более полусотни миллионов рублей. Эту сумму американская корпорация приняла в качестве оплаты уже после наступления специальной военной операции (СВО) России на Украине и демонстративных жестов вендоров, ограничивших работу в нашей стране.

Как следует из картотеки арбитражных судов, ООО «Мерлион» обратилось в суд в феврале 2023 г. с требованием вернуть 56,6 млн руб. Эта сумма, как пояснил CNews представитель «Мерлиона», была внесена в качестве оплаты 3 марта 2022 г. за сертификаты на техническую поддержку оборудования НРЕ.

Свои обязательства по соглашению российская дочка HPE перестала исполнять с 14 марта 2022 г. С этой проблемой столкнулись многие отечественные компании, что и стало причиной уймы исков к иностранным вендорам.

Фото: соцсеть HPE «Мерлион» через суд взыскал с HPE 56,6 млн рублей

Суд, как и во многих других случаях, встал на сторону «Мерлиона» и обязал ответчика выплатить 56,6 млн руб. В случае если «Хьюлетт паккард энтерпрайз» не вернет эту сумму «Мерлион» будет привлекать судебных приставов для исполнения судебного решения. Вопрос о подачи иска для признания российской дочки HPE будет стоять только после получения информации от приставов, отметил представитель «Мерлиона».

Представитель головного офиса HPE не ответил на вопрос CNews о принятии оплаты после февраля 2022 г. за свои продукты и услуги.

В начале марта 2022 г. HPE объявила о приостановке поставок оборудования в Россию. А о полном уходе вендора из страны стало известно 1 июня 2022 г.

Иски против HPE

В октябре 2022 г. CNews писал о первом случае, когда ИТ-компания поручила коллекторам выбивать 34,8 млн руб. с сбежавшей из России HPE. В декабре 2022 г. малоизвестная на отечественном ИТ-рынке компания выиграла иск против «Хьюлетт паккард энтерпрайз» на сумму 557,6 млн руб.

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Помимо этого, после ухода из России представительство HPE в нашей стране простил 840-миллионный долг, числившийся за «Астеросом» — некогда одним из крупнейших ИТ-интеграторов России. При этом чистый убыток самой HPE в России за 2022 г. превысил 2 млрд руб.

Не так давно, в мае 2023 г., интегратор «Комплит» сумел взыскать с вендора почти 130 млн руб.

Победы «Мерлиона» в суде

«Мерлион» выступает не только истцом по делам, связанным с уходом вендоров из России, но и ответчиком. Например, в ноябре 2022 г. компании «Мерлион» не пришлось возвращать своему клиенту деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области по иску «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан».

В январе 2023 г. уже «Ай-теко» не удалось взыскать с «Мерлиона» деньги за недооказанную техподдержку решений VMware у клиентов компании. Сервис должен был предоставляться по сертификатам VMware, которые «Ай-теко» приобрела через «Мерлион». С уходом вендора из России сертификаты обесценились; Арбитражный суд Московской области (уже второй раз в подобной ситуации) посчитал, что это не проблема «Мерлиона».