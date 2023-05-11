Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов

Санкт-петербургский интегратор «Комплит», намного дольше других официально остававшийся партнером ушедшей из России HPE, сумел взыскать с вендора почти 130 млн руб. по сервисному соглашению, которое было расторгнуто только 5 октября 2022 г. Другие известные CNews российские ИТ-компании остались без услуг HPE гораздо раньше. Одина из них — еще 1 марта 2022 г.

Взыскание для HPE

Как выяснил CNews, Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 128,2 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который российская ИТ-компания обратилась с иском к зарубежному вендору 17 ноября 2022 г.

Казалось бы, история вполне стандартная для последнего времени. Между организациями еще 21 июля 2015 г. было заключено партнерское соглашение, подразумевающее оказание вендором техподдержки «Комплиту» в конфигурации Care Pack (расширенные условия стандартной гарантии HPE на ПО, компьютерное и периферийное оборудование).

В контексте начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. HPE присоединилась к западным санкциям в отношении России и свернула бизнес в нашей стране. После этого у ее московской «дочки», говоря юридическим языком, образовалась сумма неосновательного обогащения по внесенным платежам за оплаченную, но не оказанную техподдержку.

Фото: соцсеть HPE Комплит » взыскал с ушедшей из России HPE почти 130 млн рублей

В понимании большей части российских судов, эта сумма подлежит возврату. В инициированном «Комплитом» разбирательстве служители Фемиды также закономерно встали на сторону интегратора и удовлетворили его иск в полном объеме.

Удивительные сроки сотрудничества

Однако в данной истории есть и примечательный аспект — сроки разрыва партнерского соглашения. Как следует из документов суда, соответствующее уведомление HPE поступило в адрес «Комплита» 5 августа 2022 г. со вступлением в силу через 60 дней с момента получения уведомления, т. е. с 5 октября 2022 г.

Практика мониторинга CNews судебных разбирательств отечественных компаний с ушедшими из России зарубежными вендорами, в том числе и HPE, показывает, что обычно все партнерские отношения между ними были разорваны существенно раньше.

В частности, в декабре 2022 г. CNews писал об иске к HPEсо стороны санкт-петербургской компании «Имкотрейд» на 557,6 млн руб. Оказывать техподдержку этой организации вендор прекратил 1 марта 2022 г.

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В октябре 2022 г. CNews описал историю, в которой российское представительство HPE задолжало ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб. Этой компании уведомление о расторжении партнерского соглашения было направлено вендором 12 апреля 2022 г.

В июне 2022 г. CNews рассказал о том, что российский подрядчик атомной отрасли «СТК развитие» добился в суде признания недействительным расторжения сервисного договора с HPE, уведомление о котором интегратор получил 25 мая 2022 г. При этом в уведомлении говорилось, что сам договор был расторгнут еще 22 апреля.

Более того, сам «Комплит» уже и раньше имел успешный опыт подачи исков к HPE, связанных с нарушением вендором сервисных договоренностей. В декабре 2022 г. CNews писал о том, что вендору придется вернуть интегратору 38,7 млн руб. за предоплаченные но не оказанные услуги по техническому обслуживанию оборудования конечных заказчиков: «Мегафона», «Московского метрополитена», «Петербургского метрополитена», «Тихвинского вагоностроительного завода» и строительно-девелоперской группы «Эталон». В том случае «Комплит» получил уведомление о разрыве соглашения 2 июня 2022 г.

На момент публикации данного материала представители «Комплита» не смогли прокомментировать CNews свежее судебное решение и сообщить, может ли компания чем-то объяснить, что соглашение, ставшее предметом последнего из исков, было расторгнуто HPE столь поздно — через семь месяцев после сообщений об уходе России.