Сбежавшую из России HPE подчеркнуто рутинно наказали рублем за обиды «Мегафона» и «Московского метрополитена»

Московский арбитраж решил не тратить лишних ресурсов на рассмотрение многомиллионного иска отечественного интегратора к сбежавшей из России HPE и провел разбирательство в сокращенные сроки, без вызова сторон в суд. Вендор возражал, но в итоге проиграл по всем статьям. С порядком упрощенного производства в подобных разбирательствах (а их было немало) CNews сталкивается впервые.

Взыскание с HPE

Как выяснил CNews, российскому представительству американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» придется вернуть санкт-петербургскому интегратору «Комплит» 38,7 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который российская ИТ-компания обратилась с иском к американскому вендору 26 сентября 2022 г.

Служители Фемиды в ходе разбирательства установили, что в период с 25 октября 2019 г. по 23 июня 2021 г. между «Комплитом» и представительством HPE были заключены соглашения техобслуживании оборудования целого ряда российских организаций. В их числе оказались «Мегафон», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Тихвинский вагоностроительный завод» и строительно-девелоперская группа «Эталон».

«Ответчиком необоснованно в нарушение принятых обязательств прекращена деятельность на территории России, что подтверждается уведомлением от 2 июня 2022 г., — говорится в заключении суда. — Кроме того, в адрес заказчика поступили уведомления о невозможности выполнения обязательств и о расторжении соглашений».

В результате этого, на стороне вендора образовалась сумма переплаты по внесенным авансовым платежам. «Выплата авансовых платежей подтверждается платежными поручениями на общую сумму 73 млн руб., — указывает суд. — Часть суммы была зачтена в счет оказанных услуг. Также заказчик получал услуги по техподдержке в рамках других соглашений с ответчиком, по которым у заказчика образовывалась задолженность. Все взаимные обязательства были учтены, о чем сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период с 1 января по 31 марта 2022 г.

HPE придется вернуть 38,7 млн руб. за неоказанную техподдержку «железа» «Мегафона», «Московского метрополитена» и других

По состоянию на 8 сентября 2022 г. размер неотработанного аванса, который ответчик обязан вернуть истцу, как раз и определил вышеупомянутую сумму к взысканию.

«Указанная сумма задолженности признается ответчиком, — отмечают служители Фемиды. — Ответчиком не представлено доказательств встречного исполнения обязательств. Документально подтвержденных доводов, опровергающих доводы истца, изложенные в исковом заявлении, ответчиком также не заявлено».

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. Россию покинули очень многие западные вендоры «железа» и ПО. Заключенные ими в нашей стране договоры оказались официально или фактически расторгнуты в одностороннем порядке, однако возвращать российским заказчикам деньги за предоплаченные услуги местные представительства зачастую не спешат.

В сложившейся ситуации российские компании вынуждены обращаться в суды, которые преимущественно их претензии удовлетворяют. CNews неоднократно освещал подобные процессы, в том числе и связанные с HPE.

Упрощенный порядок рассмотрения спора

Как следует из публичных документов разбирательства, рассмотрение описываемого дела было осуществлено в так называемом порядке упрощенного производства.

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По российским законам такие дела рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления. Также среди особенностей такой процедуры — рассмотрение дела без вызова сторон в суд, на основании письменных доказательств, отзывов и объяснений.

В практике CNews по мониторингу крупных судебных разбирательств, связанных с ушедшими из России западными ИТ-вендорами, с упрощенной процедурой редакция столкнулась впервые.

По всей видимости, выбирая упрощенный порядок рассмотрения дела, суд исходил из того, что представительство HPE свою задолженность перед интегратором признала (такая ситуация отдельно оговаривается в законодательстве).

В то же время вендора «упрощенка» не устроила, и он ходатайствовал о переходе к рассмотрению дела по общим правилам и привлечении третьих лиц — вышеупомянутых конечных заказчиков. Однако российский суд поводов для назначения более ресурсозатратного рассмотрения дела не усмотрел и в удовлетворении ходатайства отказал.