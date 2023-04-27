Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору

На фоне ухода из нашей страны российское представительство американской компании HPE списало 840-миллионный долг, числившийся за «Астеросом» — некогда одним из крупнейших ИТ-интеграторов России. При этом чистый убыток самой HPE в России за 2022 г. превысил 2 млрд руб.

Прощение долгов

Как выяснил CNews, российское представительство американской компании HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» посчитало необходимым списать свыше 800 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).



«В 2022 г. была списана задолженность по одному контрагенту (АО “Астерос”), который признан банкротом и по которому был начислен резерв, списание произошло по причине превышения срока три года на общую сумму 839 453 тыс. руб.», — говорится в пояснении к финансовому отчету HPE в России за 2022 г.

Напомним, что «Астерос» ранее был одной из крупнейших ИТ-компании России, выступив, в частности, подрядчиком в масштабных проектах по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники».

По итогам 2016 г. интегратор занял 16 строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» с годовой выручкой в 21,4 млрд руб. Однако уже в августе 2018 г. в отношении интегратора стартовала процедура банкротства. Изначально это был обратимый процесс, но 20 января 2022 г. АО «Астерос» стало банкротом окончательно. Сайт компании, впрочем, работает до сих пор.

Формальным поводом для банкротства стала неисполненная договоренность на сумму около 44 млн руб. при общих долгах компании на сумму как минимум в 8,5 млрд руб. Среди кредиторов оказались Сбербанк, Тинькофф банк, «Аувикс», «Нетвилл» и др.

Напомним, в июне 2022 г. американская корпорация HPE сообщила о том, что сворачивает свою деятельность в России на фоне спецоперации на Украине. В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр.

Списание на фоне огромных убытков

Списание долга произошло на фоне колоссальных убытков HPE в России, что следует из того же финансового отчета компании за 2022 г.

Так, выручка ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» за отчетный период составила 4,64 млрд руб. с падением этого показателя на 63% по сравнению с предыдущим годом, когда она достигла 12,71 млрд руб.

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При этом чистый убыток компании составил 2,15 млрд руб. По итогам 2021 г. организация сработала в прибыль на уровне 3,77 млрд руб.

Из отчета следует, что среднегодовая численность работников организации в 2022 г. составила 250 человек. Обращает на себя внимание тот факт, что в год ухода из России расходы на оплату труда в компании выросли до 2,12 млрд руб. против 1,74 млрд руб. годом ранее. Не исключено, что в эту графу отчета в 2022 г. были включены не только зарплаты, но и компенсации за разрывы трудовых договоров.

А вот от своего офиса компания, возможно, отказываться не торопится. «У общества имеются договоры аренды офисного помещения. Срок аренды помещения до сентября 2024 г. На 1 января 2022 г. общество признало право пользования активом в размере 622,9 млн руб., срок определен сроком договора аренды, ставка % определена, исходя из ключевой ставви ЦБ РФ», — говорится в отчете организации.

Ни слова об уходе

Примечательно, что в пояснении к своему отчету компания ни словом не обмолвилась о своем уходе из России, как это сделала, например, московская «дочка» Oracle.

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Из косвенных признаков сворачивания деятельности HPE в нашей стране можно отметить указание на упразднение совета директоров компании. «В соответствии с решением участников общества, указанном в протоколе внеочередного собрания от 1 ноября 2022 г., были внесены изменения в устав общества, упраздняющие совет директоров общества, — говорится в документах. — Данные изменения в уставе были зарегистрированы налоговым органом 13 декабря 2022 г. Таким образом, единственным исполнительным органом общества является его генеральный директор Александр Щербина».