Hewlett Packard Enterprise полностью сворачивает бизнес в России

Hewlett Packard Enterprise заявила, что полностью выводит свой бизнес из России и Белоруссии в ответ на специальную военную операцию на Украине. Американская компания при этом пострадает не очень сильно; доля бизнеса HPE в этих странах составляла менее 2%. А вот на отечественных компаниях последствия такого решения сказываются уже сейчас — недавно HPE отказала в техподдержке «дочке» «Росатома».

HPE сворачивается

Hewlett Packard Enterprise (HPE) полностью уходит из России и Белоруссии и приступает к сворачиванию своего оставшегося бизнеса в этих странах. Окончательный уход стал ответом компании на специальную военную операцию на Украине. Об этом пишет издание CRN.com.

«Мы решили подождать 90 дней, чтобы посмотреть, будет ли какое-то разрешение конфликта, — отметил гендиректор HPE Антонио Нери (Antonio Neri). — К сожалению, решения не видно, и нам больше нецелесообразно продолжать там наши операции».

Во время квартального отчета 31 мая 2022 г. HPE заявила, что прекратит все операции в России. По итогам 2021 г. компания заработала $1 млрд в нашей стране. Доля бизнеса HPE в России и Белоруссии составляла менее 2%.

HPE в основном поставляла в Россию системы хранения данных, а также ПО, например, облачную платформу аналитики и хранения данных.

Поставок и поддержки не будет

В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. В мае CNews стало известно об отказе американской компании в техподдержке «дочке» «Росатома» — «Гринатому». Она должна была проводиться в соответствии с договором, подписанным в июле 2018 г.

HPE полностью уходит из России

Госзаказчик был уверен, что срок поддержки на приобретенный им блейд-сервер НРЕ составляет пять лет с момента подписания акта приема-передачи товара — с сентября 2018 г. по сентябрь 2023 г.

«К сожалению, на данный момент мы не смогли подтвердить ваше право на получение поддержки», — сообщили «Гринатому» в HPE.

Технологические санкции

Вместе с HPE окончательно или временно покинули российский рынок IBM, AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung и Cisco, а также SAP и Oracle. Отечественный рынок также покинул созданный белорусами американский разработчик ПО Epam. Схожим путем пошла и другая международная ИТ-компания с постсоветскими корнями — Acronis.

Помимо ухода с рынка зарубежных компаний, остановилось производство процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на заводах тайваньской TSMC. В конце мая стало известно том, что производство «Эльбрусов» может быть перенесено на завод «Микрона» в Зеленограде.

Помимо отрицательных последствий российский рынок столкнулся и с положительными. Например, после ухода из России Microsoft, Oracle и SAP значительно вырос спрос на отечественное ПО.