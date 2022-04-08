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Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками

Созданный белорусами американский разработчик ПО Epam полностью ушел из России, переводя своих сотрудников в другие страны. Схожим путем пошла и другая международная ИТ-компания с постсоветскими корнями — Acronis.

Epam полностью уходит из России

Американский оффшорный разработчик ПО с белорусскими корнями Epam Systems сообщил о прекращении работы в России. Полностью свернуть свою деятельность компания планирует в течение трех месяцев в кооперации со своими партнерами, сотрудниками и клиентами.

О прекращении работы с российскими клиентами Epam объявил еще в начале марта 2022 г. Это было связано с известной ситуацией на Украине. Теперь речь идет о переводе российских сотрудников Epam в офисы в других странах. Значительная часть сотрудников Epam уже переехала, и компания ожидает дальнейшую миграцию своих работников.

Epam и постсоветское пространство

Интересно, что Epam продолжит работать в Белоруссии, хотя в текущей ситуации западные компании обычно покидают сразу и Россию, и эту страну. Пока в Epam заявили лишь о намерении учитывать специфику работу в Белоруссии.

Относительно Украины в компании сообщили, что в этой стране у нее насчитывается 14 сотрудников, которым Epam оказывает всевозможную поддержку. По данным компании, большинство из украинских сотрудников компании сейчас находится в безопасности и работает с такой же эффективностью, как это было в 2021 г. На нужды своих украинских сотрудников и членов их семей Epam пожертвовал $100 млн.

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Epam ушел из России вместе с сотрудниками

Epam был создан выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, который продолжает возглавлять компанию. В 2006 г. Epam приобрел своего российского конкурента — Vested Development. В 2012 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

До последнего времени основные центры разработки компании находились в России, на Украине и в Белоруссии. В последней из перечисленных стран работало 9,5 тыс. ИТ-специалистов компании, в России — 9 тыс. человек. Российский штат был распределен между 13 городами.

Acronis ушел из России, но часть сотрудников осталась

Схожая история произошла с другой созданной выходцами из СССР международной ИТ-компанией — Acronis. Она занимается разработкой ПО для резервного копирования информации, зарегистрирована в Швейцарии, а ее штаб-квартира расположена в Сингапуре.

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Основателями компании являются выпускники МФТИ (Московский физико-технический институт, «Физтех»). Основной владелец компании — получивший гражданство Сингапура Сергей Белоусов. Acronis выступает основным резидентом построенного в 2016 г. технопарка в МФТИ.

В начале марте 2022 г. Acronis также объявил о прекращении работы в России и намерении пожертвовать $500 тыс. на помощь Украине. Сотрудникам компании, работавшим в России, была предложена возможность переехать в другие страны. Впрочем, основанные на разработках компании продукты продолжает продавать «Киберпротект» (бывшая «Акронис-инфозащита») — ранее технологический партнер Acronis.

Luxoft также покинул Россию

В начале марта 2022 г. о прекращении работы в России объявила и компания Luxoft— ближайший конкурент Epam. Luxoft была создана в рамках российской группы IBS, но затем стала позиционироваться как международная компания, и в 2013 г. провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В начале 2019 г. DXC Technology объявила о поглощении Luxoft.

Как и у Epam, основные центры разработки Luxoft находятся в России, на Украине и в Белоруссии. «Исторически наша компания создавалась российскими программистами, считающимися одними из лучших в мире, — заявляли в компании. — Однако, мы являемся международной организацией, и значительной частью нашей команды является наша “украинская семья”». В Luxoft пожертвовали $330 тыс. украинскому офису «Красного креста» и пообещали оказывать всевозможную поддержку своим украинским сотрудникам.

Игорь Королев

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