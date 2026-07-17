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Добкин Аркадий

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн 1
18.11.2025 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM выкупает собственные акции на $1 млрд 2
12.05.2025 Основатель EPAM уходит с поста главы компании 2
18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд 2
06.09.2024 EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок 2
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 2
03.08.2023 Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил 1
29.05.2023 Американцы скупают акции EPAM 1
01.03.2023 EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес 1
20.02.2023 EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
28.10.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы 2
26.08.2022 Уйдя из России, хозяева Luxoft потеряли $140 млн ежегодного дохода 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями 1
25.05.2022 Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн 1
13.05.2022 EPAM потерял $76 млн из-за ухода из России 1
04.05.2022 Morgan Stanley избавилась от акций EPAM и получила $2 миллиарда 2
19.04.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан 3
08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками 1
05.03.2022 Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России 2
17.02.2022 Американский фонд скупил скачущие в цене акции Epam на $1,35 млрд 2
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии 3
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
10.07.2020 ЮНИСЕФ и EPAM разработали инфоплатформу HealthBuddy COVID-19 1
12.05.2020 Квартальная выручка Epam превысила $650 млн 1
02.12.2019 EPAM поразила директора ИТ-компании и купила ее за $17 млн 1
26.10.2018 Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте 1
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
16.03.2018 ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн 1
20.09.2016 Epam и OpenWay стали партнерами в развитии решений электронных платежей и цифрового банкинга 1
11.03.2016 EPAM совершила крупнейшее поглощение в своей истории 2
18.02.2016 Epam на четверть увеличила годовой доход 2

Публикаций - 82, упоминаний - 111

Добкин Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 80
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 20
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 10
Рексофт - Reksoft 488 9
Empathy Lab 13 8
EPAM Solutions - Jointech - Joint Technology Development 14 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
EPAM Vested Development 17 6
EPAM Solutions - Thoughtcorp 7 6
EPAM Solutions - Netsoft - Orsoft 8 5
DXC Technology - Computer Sciences 100 5
NavigationArts 6 4
Alliance Global Services 8 4
EPAM Solutions - GGA Software Services 7 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Ozsoft 3 3
SAP SE 5601 3
Microsoft Corporation 25774 3
Acronis - Акронис 489 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
СиС - Системы и связь 11 2
Телеком-защита 54 2
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Adobe Systems 1597 2
Salesforce 498 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Унитех 18 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 26
BlackRock 42 16
Russia Partners - Раша Партнерс 33 13
Vanguard Group 23 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
WCM Investment Management 14 7
Fidelity 45 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
FMR - Fidelity Managment & Research 34 7
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 6
Capital Research Global Investors 14 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Capital Group 85 3
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
General Dynamics 60 2
Donaldson 14 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 2
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Uber 357 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 11
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 4
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Microsoft Windows 2000 8678 2
Salesforce CRM Cloud 38 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
IBM Informix СУБД 135 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Apple iPad 4011 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Nokia Symbian OS 1411 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Drupal - CMS-система 83 1
Кантор Илья 11 8
Robb Karl - Робб Карл 8 7
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1559 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
За Телеком - telegram-канал 42 1
Yahoo! Finance 122 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Fortune Global 500 295 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Forbes Global 2000 50 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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