Квартальная выручка Epam превысила $650 млн

Epam Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявила результаты деятельности за I квартал, закончившийся 31 марта 2020 г. Объем выручки компании вырос на 24,9% по сравнению с аналогичным показателем I квартала 2019 г. и составил $651,4 млн. Численность сотрудников Epam составляет более 37,3 тыс. человек, в том числе 33,1 тыс. производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 18,7%.

«Результаты Epam в I квартале превзошли наши исходные ожидания, тем самым подчеркивая стабильно высокий спрос на наши услуги в начале 2020 г., – сказал Аркадий Добкин, президент и CEO Epam. – Вследствие наступления глобальной пандемии мы сосредоточились на здоровье и охране труда персонала Epam, а также активно взаимодействуем с нашими глобальными заказчиками, чтобы помочь им пройти через беспрецедентно меняющиеся условия социальной и деловой среды. Мы по-прежнему сохраняем надежность и эффективность нашей работы, и те усилия и средства, которые мы вкладываем в наших специалистов и наши производственные платформы, дают нам основания рассчитывать на возвращение к устойчивому росту в будущем».